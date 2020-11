OD Chez Nous: Éloïse nous fait une visite guidée de sa maison et on capote tellement c'est BEAU!

Les amoureux tissés serrés d'OD Chez Nous sont de retour à la réalité depuis une semaine déjà!

Après avoir volontairement quitté l'aventure à Occupation Double, Éloïse et Charles sont revenus au bercail et cohabitent même ensemble chez la belle pour le moment.





Les amoureux ont doucement repris le cours de leur vie cette semaine en reprenant, d'ailleurs, les rênes de leurs réseaux sociaux. Résultat? On peut découvrir à travers des bribes de stories la MAGNIFIQUE maison de Carignan d'Éloïse G. Lafrenière et on doit dire qu'on est un peu jaloux...

À lire aussi: Cette chanteuse populaire met en vente sa maison style château pour 924 000$!

Si vous ne jurez que par la blancheur immaculée du feed Instagram de Marilou, vous allez CA-PO-TER lorsque vous découvrirez la demeure de la belle propriétaire d’un institut de beauté!



Instagram Éloïse



D'ailleurs, Éloïse a tellement eu de commentaires au sujet de sa maison qu'elle a décidé de nous faire une petite visite guidée!

«Je prenais un instant aujourd'hui pour vous faire une story de chez moi, comme vous me l'avez demandé. Donc, pièce par pièce, je vais vous montrer ça! Sachez que je n'ai fait affaire avec aucune décoratrice. C'est vraiment un art pour moi, ça me passionne, la déco. Donc, je mets du temps là-dedans et j'adore ça. Aussi, pour ce qui est des plans de ma maison, j'ai fait faire mes plans moi-même. Donc, je ne peux pas vous les référer vu que ça a été fait sur mesure. En espérant que ça va vous plaire et vous inspirer dans vos propres projets! Bonne visite!», dévoile-t-elle.

Ça y est, on est en AMOUR... c'est si BEAU!!! Découvrez le tout ci-dessous...

WOW! Éloïse a un sacré talent! Et que dire de la LUMIÈRE et l'escalier central!!!



On apprenait vendredi que le retour à la normale d'Éloïse n'aura pas été de tout repos puisque la belle a été sous protection d'un garde de sécurité à cause des menaces qu'elle a reçues via les réseaux sociaux.

Psssst! Ce soir, à OD Chez Nous, Jay Du Temple fera tourner toutes les têtes dans une superbe robe noire!



Vous aimerez aussi: