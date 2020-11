OD Chez Nous: Éloïse partage une adorable photo enlacée à son amoureux Charles!

Depuis leur sortie d'Occupation Double, Éloïse et Charles sont inséparables!

Les amoureux tissés serrés d'OD Chez Nous sont de retour à la réalité depuis deux semaines déjà. Après avoir volontairement quitté l'aventure à Occupation Double, Éloïse et Charles sont revenus au bercail et cohabitent même ensemble chez la belle pour le moment.

Les amoureux ont doucement repris le cours de leur vie en reprenant, d'ailleurs, les rênes de leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, Éloïse a partagé une adorable photo de son homme et elle via Instagram, de quoi nous mettre des coeurs plein les yeux!

«Mes amies disent de moi que je suis plantomaniac lol parce que je trip beaucoup trop sur les plantes ! Plus sérieusement je vois vraiment un lien entre l’entretien de mes précieuses et ma relation de couple. Pour moi un amour engagé, c’est un amour où l’on s’investit totalement dans la relation. Il m’arrive de comparer les relations de couple à un plante ! Si on veut qu’elle soit en santé, on doit en prendre soin en l’arrosant, en lui donnant la bonne lumière et l’environnement qu’elle a besoin. À mon avis il en va de même pour les relations amoureuses, elles doivent être entretenues pour demeurer vivantes et belles, pour grandir et évoluer encore et encore ! 🌱💕», dévoile Éloïse, enlaçant tendrement son amoureux Charles, sur le bord de l'eau, en bordure du bassin de Chambly.





Charles a aussi déclaré son amour à sa belle Éloïse!

«J'pensais que j'avais peur de rien...



Avant d'entrer officiellement dans l'aventure OD, on devait passer une évaluation psychologique. À un moment, la psychologue m'a posé la question : de quoi as-tu peur dans la vie ?



J'ai répondu que je n'avais peur de rien ; j'ai peur de rien parce que j'ai vécu plein de choses pas l'fun dans ma vie, pis j'ai toujours trouvé une solution pour m'en sortir, j'me suis jamais laissé abattre. Donc je ne laisse pas les peurs hanter mon esprit conscient parce que je me dis que ça sert à rien...



Mais c'est la relation avec Éloïse qui m'a permis de réaliser que j'avais une peur insconsciente bien présente dans ma vie. J'avais peur d'être en amour.



Bizarre en ! Peur d'être en amour.



J'avais un bloquage. J'avais inscrit dans mon insconscient que je n'étais pas bon en amour. Que ça me faisait perde le contrôle sur mes émotions. J'avais l'impression que si moi j'aimais, l'autre personne ne serait pas en amour comme moi. J'avais peur de me faire des attentes et d'être déçu. J'avais l'impression risquais d'être blessé si j'étais en amour.



Aussi, quand on est amour, on baisse les gardes, nos pires défauts comme nos plus belles qualités remontes à la surface. Et moi, je me sens souvent comme une petite bête sauvage que personne ne peut comprendre. J'avais l'impression que mes défauts étaient difficiles à porter dans une relation.



Avec Elo, j'me sens compris. Elle rend tout ça facile et ça permet de mettre mes peurs de côté. J'ai même l'impression qu'elle aime ça, mon petit côté sauvage. Je pense aussi qu'on s'aime égal, que c'est vraiment réciproque. C'est incroyable de vivre ça. On est deux personnes imparfaites qui se permettent d'être elles-mêmes pis de s'aimer sainement et simplement.



Et toi, as-tu déjà eu peur d'être en amour ?❤️»





Cette semaine, on a pu découvrir la nouvelle tête de la belle candidate d'OD Chez Nous, alors qu'Éloïse a opté pour une chevelure blonde!



Instagram Éloïse



Ce dimanche 18h30, sur Noovo et Noovo.ca, il faudra attendre jusqu’à la fin de l’émission pour en savoir davantage sur l’élimination. À l’approche de la grande finale, plusieurs couples se remettent en question et commencent à douter de leurs sentiments! De qui s’agit-il? Ça reste à voir!

Escapade à la Côte-Nord!

Pour la première fois de l’histoire d’Occupation Double, deux filles partiront en escapade ensemble! Cintia et Marjo auront l’occasion de visiter l’impressionnant barrage hydroélectrique Daniel-Johnson ainsi que la centrale Manic-5. Elles auront également la chance de passer un séjour à la Station Uapishka à 875 mètres d’altitude! Cette escapade aura-t-elle aidé à concrétiser leur relation? Est-ce authentique ou simplement stratégique?







Road Trip virtuel aux États-Unis!

Cette semaine, un couple sillonnera en motocyclette les routes de nos voisins du Sud, aux États-Unis! Ils feront un court arrêt à Las Vegas le temps de se marier, selon les liens sacrés de OD. Casse-croute des années 60, loterie vidéo, lune de miel dans un chic motel: tout y est!



Pendant ce temps, Capitaine Twist réserve une activité des plus malaisantes pour certains candidats: une date avec leur ex!



À ne pas manquer dans OD EXTRA

Ne manquez pas OD Extra puisque vous saurez tout sur le dénouement de l’élimination de la semaine. Voyez également les dessous de la couverture du magazine Elle Québec de Jay du Temple et ceux du voyage virtuel à Vegas. Enfin, alors que Cintia célèbre ses 13 ans au Canada, l’équipe d’Occupation Double lui réserve une petite surprise! Jay du Scoop vous surprendra en vous annonçant une twist qui va énormément surprendre les candidats au cours de la prochaine semaine.





