OD Chez Nous : Jamie fond en larmes en parlant de sa mère!

Les candidats d'OD Chez Nous ont eu toute une surprise en recevant un appel vidéo de leurs proches, lundi soir. Un moment particulièrement touchant de la saison!



À quelques jours de la grande finale, les gars et les filles ont apprécié ce moment unique avec leur famille.

Jamie était le seul à ne pas avoir parler à sa famille et il était très déçu de voir que sa mère n'était pas au rendez-vous. Il s'est confié en larmes à Carl et Vincent : « Je trouve ça tough. Je trouvais ça cute de voir toutes vos familles. J'ai pas vraiment de famille. J'ai juste ma maman. »



Les gars ont été très compréhensifs et à l'écoute alors que leur ami vivait plusieurs émotions. Un membre de la production a ensuite expliqué à Jamie que sa mère aurait aimé être présente à l'appel mais qu'elle avait eu un contretemps.



Une véritable vague d'amour envers Jamie a ensuite déferlé sur les réseaux sociaux, alors que plusieurs se sont reconnus à travers son histoire.



Qui gagnera Occupation Double Chez Nous cette année? Mardi, les candidats devront choisir quel couple ira au voyage final avec Carl et Andréanne. Ils apprendront alors que seulement deux couples pourront y aller. Deux couples seront alors éliminés!

Qui de Jamie et Stacey, Vincent et Noémie ou Patrick et Nadeei en grande finale? Les paris sont ouverts!





