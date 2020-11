OD Chez Nous: Julie-Anne fait une magnifique déclaration d'amour à Jordan

Julie-Anne et Jordan filent toujours le parfait bonheur!

Une semaine après avoir quitté l'aventure, les amoureux ressentent toujours autant de papillons l'un pour l'autre. Aujourd'hui, la belle Julie-Anne nous a collé un énorme sourire au visage alors qu'elle a publié non seulement une adorable photo de son amoureux, mais lui a aussi fait une magnifique déclaration d'amour!

C'est via Instagram que Julie-Anne Ho s'est confiée sur la place de ce nouvel homme dans sa vie, alias son CHUMMM, tout en faisant un bilan de cette deuxième aventure à Occupation Double!

«Occupation Double Grèce a été un sacré beau chapitre de ma vie, j'y ai créé des belles amitiés et des souvenirs pour la vie, mais jamais au grand jamais je n’aurais cru revivre cette aventure somme toute absurde.

Une deuxième chance? La revanche des nuls? ou simplement OD Chez Nous? haha.

Lorsque je me suis fait proposer de refaire l'aventure, j'ai longtemps hésité... rouvrir ce chapitre de ma vie me semblait irréel. Quand tu fais une aventure comme Occupation Double tu le fais dans l'optique que c'est une expérience unique. Et ben non. La twist suprême. Occupation double ne cessera jamais de m'étonner. Alors me revoilà, pour une deuxième fois. J'avais peur de remplacer les beaux moments et les souvenirs que je m'étais faits en Grèce et surtout les amitiés que j'avais bâties, mais on est ailleurs, right? Le Québec ce n'est pas la Grèce…Mais ça l'a été sans aucun doute tout aussi magique.



Comment décrirais-je mon aventure cette année? Short and sweet?



Je ne remercierai jamais assez Occupation Double d'avoir mis sur mon chemin autant d'humains magnifiques, en Grèce et maintenant ici, à la Montagne Coupée. Je commence à me dire que j'ai besoin de la production pour me faire un chum haha! (JVOUS AIME!) Croyez-vous au destin? Moi oui... Un DM pas répondu, mais une première rencontre devant les caméras. Il était rien de la perception que je m’étais fait de lui sur Instagram. (we should never judge a book by its cover.. une belle leçon de vie pour moi) Moins de 5 minutes après ma rencontre avec Jordan, j'ai su. J'ai su que nous deux ça serait intense. J'ai su qu'on vivrait quelque chose de beau. J'ai juste su. Je ne l'ai toutefois pas assumé aussi rapidement, car j'ai franchement eu le vertige. Vivre les balbutiements d'un amour sous les projecteurs ça fait peur. Guyyyys… J'AI UN CHUM!!! Jordan est tout ce que j'ai toujours recherché chez un homme. Il me donne envie d'être la meilleure version de moi-même et ça, ça veut en dire beaucoup pour moi. Merci OD d'avoir mis ce bel homme (inside and out) sur mon chemin, j'en serai toujours reconnaissante ♥️



Sur ce je prends officiellement ma retraite. Ahah

Merci à tous pour votre support, ça me touche énormément 💛💛», dévoile-t-elle.





Jordan s'est aussi confié sur les sentiments qu'il éprouve pour Julie-Anne et remercie encore une fois la production de lui avoir fait «une aussi belle passe dans les mains»! C'est via le site de Noovo que Jordan a dévoilé le tout:

«OD ne m'aurait, sans doute, jamais vu la face, mais grâce à la Covid-19, j'ai pu vivre l'expérience d'une vie.

J'entamais ma 20e saison de football, et pour moi c'était absurde de ne pas partir 6 mois à Edmonton dans le but de gagner la Coupe Grey. Je n'avais jamais regardé Occupation Double auparavant, alors mon but à OD à la base, était d'avoir du fun sans aucune attente. Je voulais simplement tripper au maximum. J'ai assumé le rôle d'arriver à la deuxième semaine, dans le feu de l'action, en plein voyage et ça été incroyable.

J'ai eu la chance de faire mon entrée dans la maison mixte avec des gens qui m'ont accueilli de façon chaleureuse. Je faisais soudainement partie de la famille. J'ai rencontré des boys avec qui j'ai passé des moments inoubliables. Sans oublier la bonne bouffe à Pat, les bons moments dans le spa et les bagarres amicales dans la maison des gars.

La twist suprême avec les cinq anciens candidats, on ne se le cachera pas, ça l'a complètement changé mon aventure à Occupation Double. Je remercie OD de m'avoir fait une aussi belle passe dans les mains. Étant un gars de vibe et de feelings j'ai su dès le début que Julie-Anne et moi, ça allait fonctionner. Je n'avais d’yeux que pour elle. OD c'est de la télé, c'est du montage, mais les émotions sont vraies.

Notre parcours a été bref et il n'a évidemment pas terminé comme on le voulait.

Je suis un homme compétitif et la victoire c'est toujours un de mes objectifs; malheureusement la fin a été rapide. Mais pour nous ce n’était que le début de notre relation puisque notre passage dans le chalet des exclus était inévitable, mais important si l'on voulait bâtir des fondations solides. Passer 21 jours avec elle dans la maison des exclus, cela a concrétisé mes feelings que j'avais depuis le tout début.

Julie-Anne c’est une femme forte, ambitieuse, qui a énormément d’empathie pour les gens. J'ai hâte de vivre des beaux moments avec elle dans la vraie vie et de faire partie de son quotidien et moi du sien. L'attirance que j'ai envers Julie-Anne est tellement difficile à expliquer en mots et en texte.

Je n'ai jamais été quelqu'un qui aimait exprimer énormément mes émotions, mais Ju me fait sortir ce que je ressens instinctivement.

OD va rester à tout jamais gravé dans ma mémoire! Merci de tout mon cœur à tous les gens qui ont pu rendre cela possible.

JORD IS OUT!!!»



Julie-Anne et Jordan, alias monsieur et madame moutarde et Ketchup, ont eu un énorme coup de coeur l'un pour l'autre à Occupation Double et on leur souhaite de s'aimer longtemps encore!

Hier, c'est la belle Éloïse qui a partagé une adorable photo de son homme et elle via Instagram, de quoi nous mettre des coeurs plein les yeux; Charles lui a aussi déclaré son amour!



