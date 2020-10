OD Chez nous: Julie en larmes après un malentendu avec Naadei!

Ce dimanche à Occupation Double Chez Nous, ça risque d'être émotif!

En effet, un malentendu avec Naadei amènera Julie aux larmes...



Lors de la conversation entre les filles, on comprend que Julie souffre beaucoup du fait qu'elle soit la seule candidate qui n'ait pas de prétendant jusqu'à maintenant.

«C’est sur que j’aimerais ça avoir l’immunité. J’essaie de faire ma forte, je sais que je suis forte dans ma vie et je l’ai toujours été... mais, je vis toujours la même chose. Tsé, c’est parce que vous êtes toutes belles, fines et brillantes et ce n’est pas contre vous... je m’excuse si je vous ai fait sentir mal. Je ne voulais pas te faire sentir comme ça Naadei, c’est juste que j’étais déçue que le gars que j’appréciais et avec qui je soupais en tête-à-tête me parle de toi et Stacey», confie Julie en pleurs.

Découvrez l'extrait crève-coeur:



On a hâte d'en voir plus dimanche!



Ce dimanche, sur Noovo, on nous promet TOUTE une émission avec une twist jamais vue à OD auparavant! Si vous voulez de l’action, vous serez servi! Un nouveau candidat fera son entrée dans l’aventure. C’est aussi au tour d’une fille de quitter! Voyez les premiers rapprochements, les premiers triangles amoureux et les premières chicanes de la saison!

Une escapade surprenante aux Îles-de-la-Madeleine!

Stacey et Vincent s’envoleront vers les Îles-de-la-Madeleine et auront la chance de séjourner dans la maison de Julie Snyder! Celle qui se nomme «la moussaillonne des rebondissements» leur réserve toute une surprise: un nouveau candidat entrera dans l’aventure! Stacey et lui auront la chance de passer quelques moments ensemble aux Îles. Stacey sera-t-elle charmée? Au même moment, le portrait du nouveau venu fait l’unanimité chez les filles et crée la discorde chez les garçons.





Visiter les 7 merveilles du monde en une soirée

Grâce au voyage virtuel de la semaine, un couple aura la chance de faire le tour du monde et de visiter les 7 merveilles du monde moderne en une seule soirée! Rien de moins!



Un party Bal masqué 2.0

C’est soirée bal masquée 2.0 pour les candidats d’OD Chez Nous! À qui reviendra l’honneur d’obtenir le premier french de la saison? Il faudra regarder jusqu’à la fin de l’émission pour le savoir! Très appréciée chez les gars, Andréanne se retrouvera au cœur d’une grosse discussion chez les gars au retour du party.

Psssst! Charles a aussi tenté sa chance à Célibataires à boutte!



