OD Chez nous: Karine pète sa coche parce que les candidats la trouvent trop émotive!

Aïe, aïe, aïe... le retour de Karine St-Michel à Occupation Double ne se fait pas dans la ouate!

Une discussion tourne au vinaigre dans la maison mixte lors d'une conversation entre Karine, Kevin, Kiari et Julie-Anne. Sans crier garde, c'est une Karine à fleur de peau qui pète carrément sa coche alors qu'on lui reproche d'être beaucoup trop intense et émotive! S'adresse-t-elle uniquement à Kevin?

«Peut-être que j'ai trop d'émotions pour toi, mais mes émotions sont vraies, correctes et légitimes dans la situation. J'ai été honnête de A à Z. Je n'ai rien dit de pas vrai. Faque là, si le monde est fru contre moi et que le monde n'arrête pas de «tsu-tsu-tsu»... Regarde, moi, je sais ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Si j'ai perçu quelque chose de pas correct, je vais l'écouter à la télé et je vais faire: «Ah bin, coudonc!». J'avais perçu que Naadei disait qu'elle était ouverte, mais elle n'était pas ouverte. That's it, c'est tout. Je continue ma vie. J'ai des amis en dehors, j'ai du monde qui m'aime en dehors. Si personne ne m'aime icitte, je n'en ai rien à chier. Ok? Moi, le monde m'aime en dehors. Pis moi, en dehors, je ne me fais pas envoyer chier parce que j'ai des émotions!», dit-elle, rageant et en larmes.

Ouff! On aurait juste le goût de prendre Karine dans nos bras et de la bercer en lui répétant que tout va bien aller... On a l'impression de faire des crises de panique nous aussi en l'écoutant angoisser. Une chance que Julie-Anne est là pour la consoler!

On a hâte d'en voir plus dimanche!

Ce dimanche 18h30 sur Noovo et Noovo.ca, c’est une fille qui doit quitter l’aventure! La présence des anciens dérange plusieurs candidats et les alliances stratégiques se multiplient. De nouveaux couples s’affichent plus clairement alors que d’autres candidats n’ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied.

C’est soir d’Halloween pour les candidats d’OD Chez nous et des informations provenant d’une source mystérieuse s’infiltrent dans la soirée et viennent troubler le cours de l’aventure. Découvrez tous les costumes d'Halloween des candidats juste ICI!

D'ailleurs, la rumeur comme quoi une candidate sera éliminée ce dimanche court depuis quelques heures parce qu'elle n'aurait pas respecté les règles de l'émission... Le nom d'Éloïse est sur toutes les lèvres présentement: alors qu'elle était en confinement, elle aurait profité du fait qu'elle avait un iPad entre les mains pour faire des recherches sur le jeu et aurait contacté ses amis. En regardant la vidéo ci-dessous de Charles parlant avec Carl et Jamie, on se demande si c'est bien de ça que Charles fait allusion lorsqu'il dit qu'Éloïse a des «preuves» et que Carl et Jamie doivent prendre leur place dans le show parce qu'on ne les voit pas assez à l'écran présentement! Ça promet...



Escapade à la Baie James et voyage virtuel à l’époque jurassique



Cette semaine, un couple de chasseurs-cueilleurs- guerriers-conquérants aura la chance de s’envoler vers le Nord-du-Québec: la Baie James! Ils auront l’occasion de visiter le territoire cri avec la coopération de la corporation Nibiischii et s’adonner à plusieurs activités en plein air et culturelles de la région. Pendant ce temps, en voyage virtuel, un couple de paléontologues fait un saut en arrière jusqu’à l’époque jurassique. Les candidats seront-ils prêts à donner une chance aux nouveaux ou est-il déjà trop tard ?



La soirée d’élimination sera très tendue, et la délibération sera tellement houleuse que les candidats demanderont des explications avant de prendre leur décision finale.



À ne pas manquer dans OD EXTRA

Voyez Renaud, l’avocat du diable, nous expliquer toutes les techniques de négociations et de manipulations des candidats durant cette délibération ardue. Regardez aussi les coulisses du party d’Halloween et du voyage virtuel à l’ère jurassique! Enfin, Jay Du Temple (qui a une toute nouvelle tête!) s’entretient avec l’exclue de la semaine ainsi qu’avec la comédienne Jemmy Echaquan Dubé afin de nous parler de sa communauté Atikamekw située dans la région de Lanaudière.



