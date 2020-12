OD Chez nous : l'entreprise d'Éloïse ciblée par les détracteurs

Éloïse d'Occupation Double Chez Nous est à nouveau dans la mire des détracteurs!

Cette fois-ci, plutôt que de s'en prendre à elle sur Instagram ou sur Facebook, les internautes qui n'aiment pas cette candidate d'OD visent son entreprise.

Comme vous le savez peut-être, la jolie blonde de Carignan est propriétaire d'un institut de beauté.

Dans une série de vidéos publiées en story Instagram aujourd'hui, Éloïse raconte que ses détracteurs vont maintenant jusqu'à lui donner des mauvaises cotes et écrire des commentaires négatifs sur la page Google de sa compagnie.

Une situation qui la blesse énormément, puisqu'elle considère ce projet comme son bébé.

Voici ce qu'a déclaré la candidate la plus controversée d'OD Chez Nous :

Éloïse d'OD Chez Nous sur Instagram

« Je prends le temps pour vous laisser un message parce que durant la vague de haine envers moi, il y a des gens malintentionnés qui sont venus, dans le but de me nuire, mettre des commentaires négatifs sur ma page Google. Pour moi, c'est la pire définition de la pure méchanceté gratuite et je voulais vraiment dénoncer ça parce que ça me blesse énormément. Je suis sans mot que les gens sont méchants de même envers moi... Mais pas juste envers moi, on veut me nuire jusque dans mon travail! »

Rappelons qu'Éloïse a reçu énormément de négatif de la part du public après qu'elle ait enfreint son contrat avec OD pendant qu'elle était dans l'aventure. Alors qu'elle était en attente de ses résultats de son test de dépistage de COVID-19, elle a eu accès à YouTube et en a profité pour écouter des extraits de la saison actuelle d’Occupation Double. Elle a par la suite reçu des menaces et elle a été placée sous la garde d'un agent de sécurité 24h/24 après sa sortie.

En terminant, on vous invite à revoir les raisons de la séparation d'Éloïse et Charles après leur sortie d'Occupation Double Chez Nous.

