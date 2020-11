OD Chez Nous : Marjorie et Cintia pourraient-elles gagner?

On a encore eu droit à plusieurs rebondissements à Occupation Double Chez Nous ce dimanche!



Marjorie et Cintia sont sans aucun doute celles qui ont retenu le plus l'attention des téléspectateurs. Depuis leur première date, leur complicité ne fait que grandir sous nos yeux, et elles sont adorables ensemble. Les deux candidates forment officiellement un couple et pourraient très bien se retrouver en finale.



Alors que plusieurs souhaiteraient vraiment les voir gagner, certains croient que leur couple est stratégique et qu'il serait injuste que Cintia remporte une deuxième fois le grand prix.





Noovo



Voyez-vous Marjorie et Cintia en grande finale d'OD Chez-Nous? Une chose est certaine, les fans de l'émission semblent être déjà très enthousiastes avec cette idée!



Voici les autres couples toujours en lice :

Carl et Andréanne



Jamie et Stacey

Vincent et Noémie

Patrick et Naadei



Qui gagnera Occupation Double Chez Nous cette année? Les paris sont ouverts!



Sur une autre note, Julie-Anne et Jordan filent toujours le parfait bonheur ensemble. Une semaine après avoir quitté l'aventure, les amoureux ressentent toujours autant de papillons l'un pour l'autre. Découvrez la touchante déclaration d'amour de Julie-Anne à celui qui fait battre son coeur! La belle Éloïse a aussi partagé une adorable photo de son homme et elle via Instagram, de quoi nous mettre des coeurs plein les yeux.





