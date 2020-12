OD Chez Nous: Naadei s'excuse finalement à Marjorie

Alors que certains candidats redoutaient la fameuse soirée tant attendue de l'Heure de vérité, tout le Québec au grand complet comptait les dodos depuis LONGTEMPS avant cette soirée sous le signe de la bisbille!



Noovo - Bertrand Exertier



Depuis l'épisode de la Poppers, Naadei ne cache pas qu'elle n'est pas la plus grande fan de Marjorie, lui reprochant entre autres d'avoir joué avec les sentiments de son ami Kiari. Ce soir, lors de l'Heure de vérité, Marjorie n'a pas hésité à exprimer que l'attitude de Naadei à son égard l'avait profondément peinée... Il n'en fallait pas plus pour qu'une discussion enflammée - et c'est le cas de le dire - s'en suive!



Alors que d'un côté, Marjorie essayait de dire sa façon de penser à Naadei, mais n'y arrivait jamais parce qu'elle pleurait trop, de l'autre côté, Naadei tentait de faire valoir ses points, sans se faire couper la parole par Marjorie. La discussion, qui a tourné en rond pendant de longues minutes alors que tous les autres candidats ne savaient plus trop où se mettre tellement c'était intense, s'est finalement terminée comme elle a commencé puisque les deux femmes s'obstinaient et ne débattaient pas sur le même point.

Finalement, c'est via Instagram que Naadei a choisi de faire des excuses à Marjorie:

«Des fois, mon envie de comprendre se fait rentrer dans l'mur par mon envie d'être comprise. Des fois, j'ai la considération fragile pis la condescendance facile. Pas parce que j'me pense meilleure, mais parce que j'ai mes convictions à coeur, pis j'ai le coeur cassant.



Des fois, j'ai tellement de passion pour ce que je défends que dans mon élan de bonne intention, j'en perds toute ma bonté.



Des fois, le monde me gosse. J'oublie que je suis définitivement aussi gossante que je suis gossée, que c'est possible qu'on ait les deux raisons même si on pense pas pareil, pis que de toute façon, avoir raison, c'est moins important qu'avoir du respect.



Des fois, j'oublie qu'être forte, c'est de baisser le ton au lieu de le monter.



Souvent, le chemin qui m'amène à m'excuser est long, mais j'essaie de toujours finir par me rendre.



Je m'excuse d'avoir manqué de patience. T'es une smart, black, woman, et pour ça, entre autres, je te respecte. Pour ça, entre autres, je te souhaite que du bien. Parce que la vie est parfois moins douce envers nous autres, on se doit de l'être l'une envers l'autre. Let's do better. @marjorie.od_officiel»

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir les excuses de Naadei sur la toute dernière photo du carrousel)!







OD Chez Nous, Extra sauce!

Le lundi 7 décembre à 18h30, ne manquez pas L’Heure de vérité: la suite, car des moments inédits du tournage y seront révélés! Pour conclure la saison en beauté, mercredi et jeudi à 18h30 sur Noovo et , ne manquez pas l’émission spéciale OD Chez Nous, Extra Sauce puisque Jay Du Temple revient sur la saison en compagnie de ses invités Cœur de pirate, Serge Denoncourt, Christine Morency, Nicolas Ouellet et Elyse Marquis! Pendant cette émission spéciale, ceux-ci auront la chance d’analyser certaines scènes d’OD Chez Nous, mais aussi de s’entretenir avec quelques candidats marquants de cette mouture! Des rencontres marquantes sont à prévoir, comme celles de Cœur de pirate et Cintia ainsi que celle entre Serge Denoncourt et Charles! Une émission qui ouvre à la discussion sur plusieurs enjeux actuels.

Jay Du Temple a également annoncé qu’il y aura bel et bien une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive. Oui, ça, ça veut aussi dire qu'on pourra suivre les looks funky de Jay (tout comme ses multiples changements de tête) pour une saison de plus.



