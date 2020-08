OD Chez Nous: on connaît maintenant l'identité des candidats!

Andréanne

OD Chez Nous/Noovo/Bell Média

27 ans, Île Bizard, Propriétaire d’un salon d’esthétique

Grande romantique, Andréanne rêve de participer à Occupation Double depuis qu’elle est toute petite, et elle compte bien profiter de l’expérience pour rencontrer celui avec qui elle partagera sa vie! Douce et empathique, elle ne laissera cependant aucune fille tirer avantage de ces qualités et en surprendra plus d’une avec sa détermination. Compétitive et entêtée, elle n’hésitera pas à manipuler les gars (et les filles) s’il le faut, car l’abandon n’est pas une option.

Voyez sa vidéo de présentation par ici!

Anne-Catherine

OD Chez Nous/Noovo/Bell Média

26 ans, Montréal, Planificatrice d’évènements

Anne-Catherine ne s’en cache pas : elle est une petite tannante et dater plusieurs garçons en simultané ne lui fait pas peur! Occupation Double est pour elle le parfait terrain de jeu. Avide d’attention, elle ne manque pas une occasion d’attirer les regards des gars et n’hésitera pas à jouer avec leurs sentiments si le cœur lui en dit! Princesse assumée, elle fait ce qui lui plait quand il lui plait et ne se soucie pas des conséquences. Entêtée et généreuse, elle est prête à défendre coute que coute son point de vue et ceux qu’elle aime… Fort à parier que son passage à OD ne passera pas inaperçu!

Voyez sa vidéo de présentation par ici!

Émilia

OD Chez Nous/Noovo/Bell Média

27 ans, Verchères, Gestionnaire en marketing

Née à Bangkok en Thaïlande, Émilia a été adoptée à l’âge de 2 ans par des parents québécois aux origines amérindiennes, italiennes et polonaises. Pétillante et énergique, elle est toujours la première à faire la fête! Éternelle célibataire dans son groupe d’amies, Émilia est pour le moins une grande romantique et croit qu’être en amour est la plus belle chose qui puisse lui arriver. Avec Émilia, le pire qui puisse arriver c’est d’avoir du fun!

Voyez sa vidéo de présentation par ici!

Frédéryke

OD Chez Nous/Noovo/Bell Média

24 ans, Repentigny, Coordonnatrice de projets

Authentique et transparente, Frédéryke dit ce qu’elle pense, quand elle le pense et si quelque chose (ou quelqu’un) lui déplait, elle ne mettra pas de gants blancs pour le faire savoir. Ayant grandi auprès de cinq frères plus jeunes, elle a su développer de fortes qualités maternelles et n’a aucune gêne à exprimer ses émotions. Réelle chasseuse, elle compte sur son infaillible technique des cinq sens pour capturer le candidat qui lui tombera dans l’œil! Frédéryke compte rendre son passage à OD complètement inoubliable!

Voyez sa vidéo de présentation par ici!

Julie

OD Chez Nous/Noovo/Bell Média

29 ans, Chicoutimi, Maquilleuse professionnelle

Pétillante et exubérante, Julie est un véritable feu d’artifice! Et lorsqu’elle a quelque chose en tête, elle l’exprime sans retenue, avec toute l’intensité et l’humour qui lui sont propres. Après quelques années passées dans la métropole, Julie est récemment retournée habiter son Chicoutimi natal. Fière de ses rondeurs et bien dans sa peau, elle débarque dans les maisons avec une idée en tête : rencontrer un chasseur-cueilleur… soit un homme capable d’allumer un feu et qui n’a pas peur de se salir les mains! Tout le monde a besoin d’une Julie dans sa vie!

Voyez sa vidéo de présentation par ici!

Naadei

OD Chez Nous/Noovo/Bell Média

Rouyn-Noranda, Gestionnaire de projet

Née d’une mère québécoise et d’un père ghanéen, Naadei a grandi à Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Être sous les projecteurs n’est rien de nouveau pour Naadei… Femme fière et ambitieuse, Naadei aime toucher à tout. Elle travaille en publicité, elle est mannequin ainsi qu’autrice-compositrice-interprète. Son talent lui a d’ailleurs permis de côtoyer des artistes internationaux tels que Wyclef Jean, 2 Chainz et Booba. Côté amour, elle a un faible pour les mauvais garçons… à l’âme sensible. Charmeuse et envoutante, elle sait comment arriver à ses fins et ne s’en laissera pas imposer lors de son aventure OD! Voyez sa vidéo de présentation par ici!

Noémie OD Chez Nous/Noovo/Bell Média 25 ans, Gatineau, Entrepreneuse

Co-propriétaire d’une boutique de vêtements usagés pour enfants, Noémie est une fille à l’énergie débordante. Adepte de danse hip hop depuis qu’elle est toute petite, elle voit dans cette discipline une façon de s’évader et de dépenser sa vitalité débordante. Quelque peu lunatique, parfois maladroite, mais toujours souriante, la Gatinoise sait user de ses charmes pour arriver à ses fins… En amour, elle recherche un gars passionné, drôle et authentique. Voyez sa vidéo de présentation par ici!

Stacey OD Chez Nous/Noovo/Bell Média 24 ans, Laval, Courtière immobilière

Lorsque Stacey entre dans une pièce, difficile de ne pas la remarquer! Expressive et énergique, elle parle fort et s’efforce de faire sourire tout le monde autour d’elle. Moitié grecque, moitié québécoise, la jeune femme recherche un gars qui saura d’abord la faire rire. Célibataire depuis peu, elle renouera avec la séduction sous les yeux du public… et elle se laissera porter par toutes les situations mises sur sa route par Capitaine Twist. Fort à parier qu’avec Stacey dans les maisons, il y aura de l’action cette année à Occupation Double!