OD Chez Nous : quel couple remportera la grande finale?

À une semaine de la finale, les 4 derniers couples de la saison d’Occupation Double Chez Nous commencent à s’inquiéter pour les prochaines éliminations!



Comment réussiront-ils à s’éliminer entre-eux? Capitaine Rebondissement annoncera une twist importante qui viendra chambouler le cours des prochains épisodes.



Escapade à Calgary et voyage virtuel en Floride

Pour la dernière escapade de la saison, Noémie et Vincent auront la chance de s’évader en Alberta à Calgary. Ils auront l’occasion d’escalader les parois rocheuses de l’Alberta, mais aussi de visiter un ranch afin d’apprendre à manier le lasso. Pendant ce temps, pour le dernier voyage virtuel de la saison, un autre couple aura la chance de s’envoler vers l’endroit de prédilection des snowbirds: la Floride! Roulottes, bronzage, séance de miniputt, hotdogs, tout y est pour que les candidats se sentent au chaud chez nos voisins du sud.





Noovo



Un dernier party qui fera jaser

C’est à la cabane à sucre que se passera le dernier party de la saison. Les candidats devront jouer au jeu Qui est-ce qui? Un jeu qui laissera place à plusieurs discussions et controverses dans les maisons. Ça promet!

La semaine des 4 Julie débarque à La Montagne Coupée!

Le plateau de Julie Snyder, La semaine des 4 Julie, s’invite pour le temps d’une soirée à la Montagne Coupée! Fidèle à ses habitudes, la démone ne se gênera pas pour poser les questions les plus embarrassantes aux candidats. Est-ce qu’Andréanne a appris de son dernier test de connaissances générales? Quel est le tattoo le plus gênant de Jamie? On a hâte de voir ça!



Alors, qui gagnera Occupation Double Chez Nous cette année? Les paris sont ouverts!

Carl et Andréanne



Jamie et Stacey

Vincent et Noémie

Patrick et Naadei

Ne manquez surtout pas OD Chez nous ce dimanche sur Noovo et Noovo.ca!



Vous aimerez aussi :