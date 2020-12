OD Chez Nous : Stacey fait une magnifique déclaration d'amour à son chum Jamie!

Stacey et Jamie filent toujours le parfait bonheur!



Un peu plus d'une semaine après la grande finale d'Occupation Double Chez Nous, la jeune femme a fait une magnifique déclaration d'amour à son amoureux dans un touchant texte.

« Le 17 août 2020, j’ai quitter ma maison pour une aventure qui va changer ma vie! J’ai embarquée dans cette aventure sans savoir à quoi m’attendre. Je me suis dit que j’allais rester moi même! Après plusieurs plusieurs semaines je suis fière de mon parcours, ce fut une expérience que je n’ai jamais penser vivre! Mon cœur est rempli d’amour grace à toutes les personnes formidables que j’ai rencontrée durant mon parcours qui ont fait en sorte que j’ai des moments et des souvenirs inoubliables.



Je suis contente et super reconnaissante d’être sortie de cette aventure avec Jamie. Je n’ai jamais penser de rencontrer quelqu’un qui me complète aussi bien que lui a OD. Je suis complètement en amour et bien avec lui!



Merci énormément pour tout l’amour que vous nous envoyer cela me fait très chaud au cœur vous êtes tous incroyables! »



Rappelons que tous les candidats étaient de retour à la Montagne Coupée pour une dernière fois afin de régler leurs comptes dimanche dernier lors de l'Heure de vérité.



Au cours de cette soirée remplie d'émotions, Éloïse s'est excusée à nouveau auprès de Vincent et Noémie pour avoir en quelque sorte nui à leur parcours dans l'aventure, Naadei et Marjorie ont essayé de s'expliquer (sans succès) et Charles est revenu sur les raisons de séparation avec Éloïse.

