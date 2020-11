OD Chez Nous : un nouveau couple entre dans la maison mixte!

Il y a encore une fois plusieurs rebondissements à Occupation Double Chez Nous cette semaine!



Comme prévu, Naadei et Patrick ont affronté Marjorie et Kiari dans un ODéfi pour pouvoir déménager dans la maison mixte et ainsi obtenir tous les privilèges qui y sont rattachés.



C'est finalement Marjorie et Kiari qui ont remporté le défi, avec une bonne longueur d'avance. Les tourtereaux rejoignent Carl et Andréanne et obtiennent du même coup l'immunité!



Toutes nos félicitations à Kiari et Marjorie! Croyez-vous qu'ils formeront officiellement un couple bientôt?

Ce soir, les candidats et les candidates devront répondre aux questions des exclus lors d'un 5 à 7 hors de l'ordinaire. Voici un aperçu :







C'est à ne pas manquer!



Sur une autre note, Arnaud Soly nous a bien fait rire la semaine dernière dans une vidéo où il fait le doublage d'OD Chez Nous. Pendant les différentes scènes, le populaire humoriste prête sa voix aux candidats, dont Karine, Jordan, Carl et Éloïse. Voyez les images virales maintenant!



