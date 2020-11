Omertà : la série culte sera présentée en rafale à la télé!

La série culte Omertà sera rediffusée sous forme d'un marathon télé!

Écrit par Luc Dionne, ce thriller policier nous plongeait au coeur du crime organisé. Présentée entre 1996 et 1999, cette série extrêmement populaire mettait en vedette Michel Côté, Luc Picard, Michel Dumont, Dino Tavarone et Claude Blanchard.

Dans un communiqué émis cet après-midi, Radio-Canada annonce qu'on pourra revoir la première saison d'Omertà en rafale dans le cadre des Dimanches en séries à ICI ARTV les 15, 22 et 29 novembre de midi à 16 h.

Omertà/Radio-Canada

Pour vous replonger dans l'histoire, voici le résumé officiel de la première saison :

Visé par un attentat à la voiture piégée le directeur de l’escouade du crime organisé à la Sûreté Nationale, Gilbert Tanguay (Michel Dumont) a décidé de prendre les grands moyens pour épingler le tout puissant parrain de la Mafia montréalaise, Giuseppe Scarfo (Dino Tavarone). Il joint à son équipe deux enquêteurs réputés de l’escouade des narcotiques : Pierre Gauthier (Michel Côté) et François Pelletier (Luc Picard). Agent double, Pelletier s’insinue dans l’entourage de Scarfo en côtoyant l’un de ses associés, Roger Perreault (Claude Blanchard). Chemin faisant, il croisera sur son chemin une ancienne flamme et collègue, Denise Deslongchamps (Sophie Lorain) devenue prostituée et toxicomane. Quant à Pierre Gauthier, il rencontre ses nouveaux coéquipiers : Georges Lemire (Claude Michaud), Michèle Vallières (Sylvie Legault), Tom Celano (Vittorio Rossi), Guy Boisvert (Serge Thériault), Jérôme Couture (Marc Hébert) et Gabrielle Provost (Brigitte Paquette).

Omertà/Radio-Canada

La première saison de la série, qui était aussi appelée Omertà, la loi du silence, a remporté dix Gémeaux en 1996. Parmi ceux-ci, on compte celui de la Meilleure série dramatique, de la Meilleure réalisation ainsi que trois prix d’interprétation : 1er rôle masculin (Luc Picard) et rôles de soutien masculin (Claude Blanchard) et féminin (Sophie Lorain).

Omertà a aussi été sacrée Meilleure série dramatique aux Gémeaux en 1998 et en 1999.

Omertà/Radio-Canada

