Ophélia Nagar d'OD Afrique du Sud nous présente son nouveau chum!

Ophélia Nagar n'est plus un coeur à prendre!

Eh oui, la belle femme d'affaires a dévoilé un adorable premier cliché aux côtés de sa nouvelle flamme via ses réseaux sociaux. C'est sur Instagram qu'Ophélia a partagé une photo de son nouveau chum et elle lors d'une randonnée vers Whistler, dans la ville de Squamish, pour monter la Stawamus Chief Mountain.

«On our way to Whistler: pit stop with him 😜🌄», annonce-t-elle, collée à son homme.





Puisque ses entreprises sont présentement fermées pendant le confinement, Ophélia a profité de ce temps pour aller rejoindre son amoureux en Colombie-Britannique, puisqu'il habite là-bas.

«En fait, c'est que depuis le mois de juillet, ça fait quatre fois que je viens ici. J'ai rencontré quelqu'un qui habite ici pour le moment, qui travaille ici!», avait-elle dévoilé il y a trois semaines.





Qui est l'heureux élu?

Il s'appelle Maxime Latraverse et il est pas mal en forme, adepte de crossfit! Le nouveau bellâtre est d'ailleurs vendeur d'équipement médical, en plus d'être cofondateur de la ligne de casquettes Salt & Paper.





Tous nos voeux de bonheur aux tourtereaux!

