Patrice Bélanger agrandit la famille

Surprise ❤️!

Un petit nouveau a fait son entrée dans la famille de Patrice Bélanger et son amoureuse Marie-Claude Trottier... Eh oui, c'est via ses réseaux sociaux que le populaire animateur a annoncé qu'il avait profité de la pandémie pour adopter un adorable bébé chiot!

C'est via Facebook que Patrice nous a présenté son nouvel ami Boris!

«La famille s'agrandit...🤩 Très heureux de vous présenter Boris!🐕»

Difficile de résister à son charme...

Facebook Patrice Bélanger



La petite bête est franchement craquante aux côtés de ses nouveaux amis, les jumeaux Olivier et Samuel, et semble bien s'adapter à sa nouvelle maison! Les garçons sont visiblement aux anges, le sourire fendu jusqu'aux oreilles.



Facebook Patrice Bélanger

Facebook Patrice Bélanger



Les bébés chiots et chats poppent de partout depuis le début de la pandémie, nous rendant un peu dingos sur les réseaux sociaux en découvrant leurs adorables binettes et leurs yeux craquants! Sans plus tarder, et pour le bonheur de tous, découvrez 10 stars et leur nouvel animal de compagnie!

Psssst! Découvrez 17 stars québécoises enceintes en même temps!



Vous aimerez aussi: