Patrice Godin agrandit la famille

Surprise ❤️!

Une petite nouvelle a fait son entrée dans la famille de Patrice Godin et son amoureuse Nathalie Jobin... Eh oui, c'est via ses réseaux sociaux que le populaire comédien et auteur a annoncé qu'il avait profité de la pandémie pour adopter un adorable bébé chiot!

C'est via Instagram que Patrice nous a présenté sa nouvelle amie Loula!

«La famille s’agrandit d’un gentil gremlin. #Loula», dévoile-t-il.

Difficile de résister à son charme...





La petite bête est franchement craquante et semble bien s'adapter à sa nouvelle maison! En commentaire sous sa photo, Patrice a même répondu à Sophie Durocher qui lui demandait de quelle race était sa nouvelle compagne de vie:

«Un Yorkypoo. Elle est vraiment adorable. Et je suis pas celui qui trippe le plus sur les petits chiens, disons ; )»

Patrice va avoir une amie de plus pour aller courir!





D'ailleurs, le comédien a fait monter les degrés sur le thermostat la semaine dernière en posant sans chandail sur Instagram!



Instagram Patrice Godin



