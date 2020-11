Patrick Sénécal : découvrez la distribution étoile de sa série de suspense!

Le maître incontesté du suspense au Québec, Patrick Sénécal, présentera sa nouvelle série originale très bientôt!



Dès cet hiver, les amateurs d'intrigues mystérieuses pourront dévorer Patrick Sénécal présente... à travers dix récits bouclés de 30 minutes sur Club Illico.



Une distribution étoile participera à cette série : Patrick Emmanuel Abellard, Andreas Apergis, Geneviève Boivin-Roussy, Luc Boucher, Anne-Marie Cadieux, Bénédicte Décary, Sébastien Dodge, Benoît Finley, Hugo Giroux, Karine Gonthier-Hyndman, Kevin Houle, Sébastien Huberdeau, Miro Lacasse, David La Haye, Steve Laplante, Cat Lemieux, Nicolas Létourneau, Mylène Mackay, Elliot Parent, Rémi-Pierre Paquin, Théodore Pellerin, Dominique Quesnel, Sébastien René, Alyssa Stephens, Lou-Pascal Tremblay, Guy-Daniel Tremblay, Cynthia Trudel, Erich Preach, Benoît Rousseau, Manue Séguin et Bruno Verdoni.

Karine Paradis



Au début de chaque épisode, assis à son bureau, Patrick Senécal présentera lui-même la prémisse des histoires inédites qu’il a scénarisées. Les téléspectateurs basculeront ensuite dans la fiction, dans des atmosphères teintées par la criminalité, la culpabilité, la trahison, l’envie et le côté sombre de l’âme humaine. Des situations où les apparences sont souvent trompeuses... Même si chaque récit est indépendant, les personnages auront tous une chose en commun : ils vivront la pire journée de leur vie!



Les cinq premiers épisodes de Patrick Sénécal présente... seront disponibles en mars et les cinq autres suivront l'automne prochain. On a hâte de voir ça!









