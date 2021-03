Paul Larocque dénonce un commentaire raciste envers son épouse et lui

Paul Larocque n'en peut plus des commentaires racistes émis sur sa conjointe et lui!



C'est via Twitter que le chef d'antenne de LCN et animateur de La Joute a fait part de son irritation à la suite d'un commentaire raciste totalement gratuit proféré non seulement au sujet de son couple, mais dirigé également vers son épouse Mylène Béliveau-Toussaint. Paul Larocque n'a plus l'intention de rester muet face à cette haine proliférée sur les réseaux sociaux et il souhaite que ça cesse immédiatement.

«J'ai hésité à partager pour finalement me dire que c'est assez. Voici un message que ma femme et moi avons reçu. C'est assez ces messages racistes. Ça suffit! Les racistes se croient tout permis? Disons-nous que leur partie gratuite se termine aujourd'hui!», dévoile Paul sur Twitter.

Sur la photo partagée par le journaliste et animateur, on peut voir qu'un détracteur s'en prend violemment à sa femme, jugeant par le fait même son union avec elle.

«Jamais dans 100 ans je me mettrai en couple avec une noire! Je préfère encore rester célibataire! 😎 Les femmes blanches sont les plus belles! 😍☺️🥰»



On vous le répète, mais lorsqu'on a rien de bon à dire sur les réseaux sociaux, on se TAIT!

Suite à la vague d'amour et de bons commentaires que Paul et sa femme ont reçus via Twitter, le chef d'antenne a pris le temps de remercier ses abonnés.



Rappelons que Paul et sa femme filent le parfait amour depuis 2011. Les amoureux se sont dit «Oui, je le veux» lors de l'été 2012 et ont convolé en justes noces en Europe, où ils ont visité Paris, l'Italie et Istanbul.



