Pézie d'OD Grèce dévoile 7 magnifiques photos topless

Pézie Beaudin, qu'on a connue dans la cuvée d'Occupation Double Grèce, a illuminé notre fil Instagram hier en publiant de magnifiques photos!

Eh oui, la belle animatrice de Pézie et Sansdrick dans l'décor, à Canal Vie, a dévoilé une série de 7 photos sur lesquelles elle apparaît topless!

«🧚🏼‍♂️💫🧚🏼‍♂️», dévoile-t-elle tout simplement via Instagram.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir les photos!)



En décembre dernier, la belle la belle brunette a annoncé qu'elle avait retrouvé l'amour et Pézie en a aussi profité pour dévoiler la toute première photo de son amoureux et elle!





Qui est l'heureux élu?

Après de petites recherches, on a réussi a trouver l'identité du bellâtre tatoué: il s'appelle Francis et il est preneur de son, monteur audio, compositeur et mixage... et il a, entre autres, travaillé sur le plateau d'Occupation Double! Le monde est petit, comme on dit.





