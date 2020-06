Phil Roy: son émission Phil s'invite est annulée

C'est avec tristesse que Phil Roy annonce aujourd'hui que son émission Phil s'invite ne reviendra pas cet automne à V.

Comme vous le savez, ce concept télé animé par le populaire humoriste nous donnait un accès privilégié aux résidences, aux chalets ou encore aux maisons d’enfance des vedettes.

Avec la COVID-19 et les consignes de distanciation sociale, il aurait été difficile de continuer.

Phil Roy est évidemment un peu déçu de l'annulation de son émission, mais il est reconnaissant envers son équipe extraordinaire et les gens qui ont accepté de les accueillir pendant deux saisons.

Voici le petit mot de l'humoriste annonçant la fin de Phil s'invite :

« Salut!

Heee oui! C’est avec un bon pincement au cœur que je vous annonce que Phil s'invite ne sera pas de retour cette année.

Y’a plusieurs facteurs, dont la covid, quifont que l’équipe de Phil s’invite et moi-même n’entreront plus dans les maisons des artistes. Mais je tenais à faire ce message quand même pour dire MERCI

MERCI à V pour cette chance et ses 2 belles années de confiance!

MERCI aux Productions Toros qui m’ont épaulé, accompagné et guidé à travers cette belle aventure.

MERCI à l’équipe de Phil s’invite! On était 8 mais on avait du fun comme si on était 94!

Merci tout spécial aux 80 quelques artistes qui sont passé sur le show, vous avez été généreux et méga agréables!

finalement, bin MERCI à vous, qui nous écoutiez chaque semaine où en rattrapage!

De st-Constant à Québec en passant par LIÈGE, j’ai tout aimé, j’ai appris pis MAUDIT qu’j’ai eu du fun!

À bientôt! ❤️🌈

Phil. »

Si vous avez envie de voir ou revoir les deux saisons de Phil s'invite, elles sont disponibles gratuitement sur Noovo.ca!

