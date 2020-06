Philippe Bond travaille sur une série télé!

Philippe Bond est notre vedette du jour!



Le populaire humoriste travaille depuis deux ans déjà sur sa propre série télé qui racontera l'histoire de meilleurs amis qui prennent des chemins différents au début de l'âge adulte.



«Ce sont des gars qui viennent d’un même milieu, mais au début de l’âge adulte, ils prennent des chemins différents. Ils sont toujours bien amis, mais malheureusement, il y en a qui virent un peu plus croches que d’autres. Il y en a un humoriste, d’autres qui travaillent en construction, d’autres qui ont pris des chemins un petit peu plus houleux. Ça parle beaucoup de rester amis malgré le choix de carrière de ses "chums"», a-t-il révélé lors d'un entretien avec le magazine 7 Jours.



Philippe Bond a aussi confié à la publication tiendra un petit rôle dans ce projet, mais qu'il laissera plus de place aux comédiens qui partageront la vedette avec lui.



«Je n’aurai pas un gros rôle, mais je vais essayer de m’entourer de bons comédiens pour bien paraître. Je vais laisser beaucoup de place à mes collègues, je pense.»





Karine Paradis



Un projet pilote devrait être tourné bientôt! On a bien hâte de voir ça!

Philippe Bond nous a fait craquer un peu plus tôt ce mois-ci en partageant une adorable photo de son fils. Voyez ici le jeune Axel, qui ressemble énormément à sa maman Stéphanie! D'ailleurs, le bébé fêtera ses deux ans cet été!





