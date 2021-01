Philippe Laprise agrandit la famille

Surprise ❤️!

Une petite nouvelle a fait son entrée dans la famille de Philippe Laprise... Eh oui, c'est via ses réseaux sociaux que le populaire humoriste a annoncé qu'il avait profité de la pandémie pour adopter un adorable bébé Labrador!

«Aujourd’hui nous agrandissons notre famille! Bienvenue Kaya!», dévoile Philippe sur Instagram.





La petite bête est franchement craquante et semble bien s'adapter à sa nouvelle maison! Philippe fait d'ailleurs déjà des blagues sur le fait que son TDAH vient à bout de l'énergie de la petite Kaya...



Les amoureux Martin Matte et Laurence Leboeuf ont aussi agrandi la famille dans les derniers mois!

Les bébés chiots et chats poppent de partout depuis le début de la pandémie, nous rendant un peu dingos sur les réseaux sociaux en découvrant leurs adorables binettes et leurs yeux craquants! Sans plus tarder, et pour le bonheur de tous, découvrez 10 stars et leur nouvel animal de compagnie!



