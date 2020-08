Photos souvenirs: Joël Legendre se souvient avec émotion de l’adoption de son fils Lambert

Joël Legendre est un fier papa!

L'animateur nous colle un grand sourire au visage aujourd'hui en partageant d'adorables souvenirs de l'adoption de son fils Lambert, il y 16 ans.



Instagram Joël Legendre



C'est via Instagram que Joël se souvient avec émotion de l’anniversaire de sa première rencontre en Chine avec bébé Lambert, alors qu'il n'était âgé que de 22 mois.

«Hier, comme à tous les 1er août depuis l’adoption de Lambert, c’est un jour de fête: l’anniversaire de notre première rencontre en Chine alors qu’il avait 22 mois. Ce jour-là, le temps s’arrête pour regarder en arrière et cultiver la gratitude de s’avoir. 💙💙», dévoile-t-il.





Le sympathique animateur avait d'ailleurs profité des célébrations de la fête des Pères en juin dernier pour nous partager un cliché des plus attendrissants aux côtés de son amoureux et de leurs trois enfants: Joël avait dévoilé une adorable photo en compagnie de l'homme de sa vie, Junior Bombardier, et de leurs mignons enfants, les jumelles Anaïs et Marion, ainsi que l'aîné de la famille, le plus que souriant Lambert!





Découvrez les plus beaux clichés des stars québécoises en vacances avec leurs enfants au Québec dans les dernières semaines!



Vous aimerez aussi: