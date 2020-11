PHOTOS: Star Académie s'installe dans un manoir historique des Cantons-de-l'Est!

Ou là, là! La folie Star Académie commence à se faire sentir et la tension monte de plus en plus...

Hier, la belle Lara Fabian nous titillait en posant devant les grandes portes grises de la toute nouvelle Académie, qui accueillera sa nouvelle cuvée de chanteurs cet hiver!



Aujourd'hui, c'est avec bonheur qu'on découvre TOUS les détails de la magnifique résidence où les 15 Académiciens poseront leurs valises durant la saison de Star Académie!

L’Académie prendra place dans le prestigieux Manoir Maplewood, qui fait la fierté de la Ville de Waterloo, dans les Cantons-de-l’Est, depuis plus de 150 ans! Depuis juin, pas moins de 35 lieux ont été visités par la production dans l’espoir de trouver un endroit à la fois inspirant, chaleureux et suffisamment grand pour accueillir les chanteurs, les professeurs et l’équipe technique (la pandémie risque toujours de sévir lorsque les tournages débuteront).

Boum, boum, boum... comme dirait Mika! Toute l'équipe a eu un sacré coup de coeur pour le Manoir Maplewood!



Avec sa splendide architecture, son imposant jardin de 4,5 acres et ses 25 pièces, le Manoir Maplewood s’est imposé de lui-même. Grâce à ses 17 000 pieds carrés, ce lieu, qui sera entièrement réaménagé pour les besoins de la production, deviendra plus grande Académie de l’histoire de l’émission. La superbe demeure est d'ailleurs à vendre pour 2,7 millions de dollars, si jamais vous avez un petit pincement au coeur et souhaitez l'acquérir...





L’intérieur accueillant frappe l’œil avec plusieurs murs de brique, des boiseries, des lucarnes, une verrière et de grands espaces où seront aménagés la salle de cours, le salon où se déroulera le post-mortem du dimanche soir, le bureau de la directrice Lara Fabian et le nouveau Lab musical, rempli d’instruments et d’équipement technique à la disposition des Académiciens.

Dans quelques semaines, l’équipe de direction artistique ajoutera sa touche personnelle pour faire de ce lieu déjà enchanteur l’Académie dont tous les jeunes artistes rêvent. Construit en 1865 par le premier maire de la municipalité, l’endroit a abrité un couvent pendant près de 80 ans. Ses murs sont habités par l’art et la musique que les religieuses enseignaient aux jeunes filles à l’époque. Complètement rénové, sans rien perdre de son cachet d’autrefois, le manoir a aussi servi d’auberge ces dernières années.

Iiiiiiiiiiiii! On a hâte que l'aventure commence!



La grande première de Star Académie 2021 sera présentée le 14 février 2021 à TVA. Découvrez d'ailleurs les prix que les 15 candidats recevront automatiquement!

Découvrez aussi notre entrevue avec le producteur de l'émission, le sympa Jean-Philippe Dion, qui nous a révélé plusieurs détails croustillants!



