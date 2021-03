Pier-Luc Funk se prononce sur la chute de Maripier Morin

Pier-Luc Funk était de passage à l'émission Dans les médias cette semaine.

Au cours de l'entrevue, l'animatrice Marie-Louise Arsenault a voulu savoir ce que pensait le comédien de la vague de dénonciations d'inconduites sexuelles survenue l'été dernier dans le star-système québécois. Elle a ensuite mené la conversation vers la saga Maripier Morin. Cette dernière, rappelons-le, a été visée par des allégations de harcèlement sexuel par la chanteuse Safia Nolin

Voici l'extrait télé en question, dans lequel Pier-Luc Funk dénonce l'hypocrisie dont peuvent faire preuve les gens qui entourent les personnalités au comportement toxique :

« C'est un privilège d'avoir sa place au soleil dans l'oeil public. Et dépendamment de nos actions, on peut la perdre cette place au soleil... », déclare Pier-Luc Funk d'entrée de jeu.

Marie-Louise Arsenault lui pose ensuite cette question :

« Qu’est-ce que ça dit sur notre milieu, ce qui s’est passé, que tous les commanditaires se sont retirés, que tous les contrats sont disparus en si peu de temps. Qu’est-ce que ça dit? C’est la même personne avant la publication [de dénonciation par Safia Nolin] que le lendemain, Maripier Morin... »

Ce à quoi l'animateur et acteur a répondu :

« C’est la même personne, mais le monde ne la voit pas de la même façon. Dans ce mouvement là, il y a eu beaucoup d’hypocrisie, je trouve, de la part des équipes autour. Il y a eu un 'Ah, on est derrière toi, on est derrière toi!’ Et telles actions sortent, et tout le monde s’en va! Mais il y a beaucoup de gens qui étaient au courant de toutes ces histoires-là, et qui ne se sont pas retirés avant. C’est juste quand c’est sorti dans l’oeil public que là, les gens se sont retirés. Moi, ça, je n’ai pas trouvé ça super honnête. Si tu es derrière une personne, il faut que tu sois derrière jusqu’au bout! Sauf qu’en effet, quand il est question de partenariat et de [commanditaires], est-ce que ces gens-là étaient au courant? Je ne le sais pas. »

Vous pouvez revoir l'épisode complet sur le site officiel de l'émission Dans les médias.

Vous aimerez aussi :