Pierre-Alexandre Fortin change de métier!

Le sympathique comédien change de branche!

Eh oui, celui qu'on a pu voir dans L'Auberge du chien noir, O' et À la conquête d'une maison sur Canal Vie a récemment effectué un changement de carrière, étudiant présentement en techniques policières!

C’est à Marie Grégoire et Vincent Graton, sur les ondes d’ICI Première, que Pierre-Alexandre Fortin s'est confié sur ce changement professionnel!

«Je me suis toujours dit que si je n’avais pas été acteur, j’aurais été policier. Je me suis donc informé et je me suis rendu compte que ça se pouvait, malgré mon âge, le fait que j’avais 46 ans. Personne ne m’a découragé, tout le monde m’a dit que, au contraire, l’expérience de vie ne pouvait qu’être bénéfique! Je me suis alors lancé les yeux fermés là-dedans et je ne regrette pas du tout!», a-t-il dévoilé.

Pierre-Alexandre a déjà une année de complétée dans cette nouvelle spécialité et il lui reste donc une année supplémentaire à achever avant d’intégrer l’École nationale de police du Québec à Nicolet et enfin pouvoir revêtir l'habit et l'insigne de police! Le comédien confie d'ailleurs qu'il était beaucoup moins actif dans le milieu ces dernières années et c'est ce qui lui a donné le goût de se réorienter.





L'ancien amoureux de Saskia Thuot avait retrouvé l'amour en 2017... Voici d'ailleurs les tourtereaux en voyage au Portugal l'an dernier!



Instagram Pierre-Alexandre Fortin



