Pierre-Yves Lord à la recherche du meilleur rappeur ou de la meilleure rappeuse francophone!



Le populaire animateur sera à la barre de la nouvelle émission «La fin des faibles», volet québécois de la compétition de rap End Of the Weak, diffusé à Télé-Québec en mars prochain, dans le cadre du Mois de la francophonie.



Les participants et participantes devront se mesurer dans les cinq épreuves phares qui ont fait la renommée internationale d’End Of the Weak au fil des ans, soit : texte libre, a capella, improvisation avec objets, MC contre DJ, cercle (cypher).



Les épreuves seront évaluées par un jury formé d’artistes ayant fait leur marque dans le domaine : Koriass, Sarahmée et Souldia.



L'émission se déploiera sur huit épisodes, à raison de deux épisodes par semaine diffusés à la télé et sur le Web. Le gagnant ou la gagnante recevra une bourse pour la production d’un vidéoclip, en plus de gagner un voyage pour participer au volet international d’End Of The Weak!



Les meilleurs rappeurs et rappeuses, qui s’illustrent sur les plans de l’écriture, de la présence scénique et de l’improvisation, sont maintenant recherchés. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire ici. Les 16 artistes sélectionnés pour la compétition seront choisis lors d’auditions filmées à Montréal, Québec et Gatineau à la fin novembre.







Vous aimerez aussi :