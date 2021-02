Plan B : Anne-Élisabeth Bossé sera la star de la saison 3!

Anne-Élisabeth Bossé sera la vedette de la troisième saison de Plan B!

Dans un communiqué émis aujourd'hui par Radio-Canada, on apprend que la comédienne incarnera Mylène, une policière qui vit une rupture difficile.

En mars 2020, le producteur de la série Louis Morissette déclarait que les « contrats étaient signés » avec Pier-Luc Funk, qui devait tenir le rôle principal de la nouvelle saison. Un tout autre scénario était prévu. Il semblerait que la pandémie ait tout changé!

Pour ce nouveau chapitre de Plan B, Anne Élisabeth Bossé sera entourée d'une foule d'acteurs talentueux dont le célèbre interprète de Séraphin, Vincent Leclerc, Mélanie Pilon, Pierre-Luc Brillant, Patrick Emmanuel Abellard, Marie-Laurence Moreau, Martin-David Peters, Denis Marchand, Roger Léger et Nathalie Coupal.

Voici le résumé de l'intrigue de Plan B, saison 3 :

Mylène (Anne-Élisabeth Bossé), policière de 39 ans, traverse une période difficile suite à sa rupture avec Guillaume (Pierre-Luc Brillant), d’autant plus que ça implique d’être séparée du fils de celui-ci, Justin (Thomas Haché), pour qui elle a un profond attachement.

À cela s’ajoute que du côté professionnel, Mylène se sent impuissante face aux cas d’injustice auxquels elle est confrontée au quotidien dans le cadre de ses fonctions. Elle commence à perdre foi en son métier. C’est lors d’une intervention de routine auprès d’une famille en crise que sa vie bascule. Comment son coéquipier (Patrick Emmanuel Abellard) et elle, auraient-ils pu éviter le pire? En découvrant le pouvoir de Plan B, elle fera tout pour corriger l’issue de ce drame familial entre Bruno (Vincent Leclerc) et Caroline (Mélanie Pilon). Et comme pour chaque saison, les retours dans le passé apporteront leurs lots de défis. Car dans sa quête, Mylène ne s’attendait pas à se retrouver face à elle-même et à devoir confronter sa propre colère.

Le tournage se mettra en branle le 8 mars prochain. Évidemment, toute l'équipe de production respectera les mesures sanitaires en vigueur pendant la crise de COVID-19.

Le drame psychologique comptera 6 épisodes d'une heure et sera présenté au cours de la saison 2021-2022 sur ICI Télé.

L'émission sera toujours produite par Louis Morissette. Le scénario sera de nouveau signé par Jacques Drolet et Jean-François Asselin. Ce dernier est aussi le réalisateur de la série dramatique.

Précédemment, on a vu Louis Morissette et Magalie Lépine-Blondeau en vedette de la première saison. La saison 2, dans laquelle Sophie Lorain tient le rôle principal, est disponible sur ICI Tou.tv.

