Plus blonde que jamais, Magalie Lépine-Blondeau est à couper le souffle sur cette nouvelle photo!

Magalie Lépine-Blondeau nous fait profiter des derniers rayons de soleil de l'été avec cette tête plus qu'ensoleillée!

Eh oui, la talentueuse comédienne est allée faire un petit tour chez son coiffeur préféré afin de faire durer la saison chaude encore quelque temps! Le mot d'ordre? Encore plus blond!

C'est David D'Amours, du salon Privé, qui a partagé le résultat à couper le souffle de la belle blonde via Instagram.

«MAGALIE💖

Pas le choix de la prendre en photo avec cette lumière✨

Très cool projet à venir avec les ultra-talentueux @malinacorpadean @sarah_hall_k @shannie.makeup @charlesvary

Coming Soon💥 Hair by me using @kerastase_official», dévoile-t-il.

On a bien hâte de découvrir Magalie dans la nouvelle comédie dramatique Sans rendez-vous, où elle interprètera une infirmière-sexologue lesbienne dans la jeune trentaine en pleine crise existentielle.



