Polina d'OD Afrique du Sud plus sexy que jamais sur une nouvelle photo topless

Avertissement de chaleur, avertissement de chaleur!

La belle chanteuse fait grimper les degrés sur le thermostat aujourd'hui alors qu'elle se dévoile dans un tout nouveau photoshoot plus que sensuel!





Par le fait même, Polina Grace en profite pour nous annoncer que sa toute nouvelle chanson Thunderbolts (qu'on avait pu entendre dans l'émission) est maintenant disponible sur Apple Music!

Le plus cool dans tout ça?

Les amoureux Polina et Dragos ont publié leur tout premier vlog ensemble et répondent à un tas de questions sur leur relation et le début de leur histoire! En prime, on a même droit à d'adorables images de leur tout premier Noël passé ensemble, alors que Polina a été célébrer dans la famille de son homme.



D'ailleurs, pour Noël, Polina et Rafaëlle Roy nous avaient fait la surprise en reprenant l'un des classiques de Noël ensemble, Last Christmas!





Enfin, Polina et Dragos étaient trop cute sur le tapis rouge d'Axel du Cirque du Soleil. Pour toutes les photos, c'est par ICI!

Pssst! Les grands gagnants Trudy et Math ont passé Noël en compagnie de ce couple finaliste!!!



