Pour toujours, plus un jour: Pier-Luc Funk et Catherine Brunet de retour pour une ultime saison!

La série lumineuse et émouvante à souhait Pour toujours, plus un jour reviendra pour une deuxième et dernière saison sur Crave et Super Écran!



Karine Paradis

Karine Paradis



Eh oui, c'est le duo à tout casser, formé des adorables et sympathiques Pier-Luc Funk et Catherine Brunet, qui a dévoilé la grande nouvelle en primeur ce soir sur le plateau de La semaine des 4 Julie. On pourra donc suivre la suite des aventures de Delphine et Chuck, les amoureux frappés par un destin tragique, et leur faire nos adieux dans une toute nouvelle et dernière saison.

Les tournages de la suite de Pour toujours, plus un jour se dérouleront à la fin de l'été et se poursuivront au début de l'automne prochain! Tous les personnages de la saison 1 seront d'ailleurs de retour!



Pour toujours, plus un jour/Bell Média



La comédie dramatique réalisée par Marie-Claude Blouin met également en vedette Karl-Antoine Suprice, Isabelle Brouillette, Rémi Goulet, Victoria Diamond, Vincent Graton, Marie-Chantal Perron, Vincent Leclerc, Steve Laplante, Virginie Raniger-Beauregard et Léa Roy.

Pour toujours, plus un jour est un compte à rebours à la fois sensible et déjanté vers l'inévitable, mais surtout un rappel que l'amour est encore plus fort que la vie! Si vous n'avez pas encore vu la première saison de la populaire comédie romantique, sachez qu'elle est toujours disponible sur Crave!











Et si vous voulez en savoir plus sur la série, sachez qu'on nous plonge dans l'univers de Chuck (Pier-Luc Funk), un jeune homme atteint d'une maladie rare qui a malheureusement évolué et dont il ne reste qu'un an à vivre. Son amoureuse, la belle Delphine (Catherine Brunet) et lui tenteront de profiter au maximum du temps qu’il leur reste en faisant absolument tout ce qu'ils désirent!



Vous aimerez aussi: