Prix Gémeaux 2020: les détails du gala dévoilés!

Le gala des Prix Gémeaux 2020 animé par Véronique Cloutier aura bel et bien lieu en septembre!

Il y a deux semaines, l'animatrice nous révélait en primeur qu'elle travaillait sur une version différente des Gémeaux.

Cette fois-ci, Radio-Canada fait l'annonce officielle : la cérémonie sera présentée comme prévu sur ICI TÉLÉ le 20 septembre prochain!

Le gala sera évidemment adapté aux consignes de la santé publique.

Karine Paradis

Dans un communiqué émis aujourd'hui par le diffuseur public, Véronique Cloutier se dit très heureuse de pouvoir animer à nouveau les Prix Gémeaux cette année malgré la crise de la COVID-19 :

« Je suis honorée de la confiance que Radio-Canada et l’Académie me portent, et le 20 septembre, je serai au poste pour rendre hommage à tous ceux et celles que je côtoie au quotidien à la télévision et sur les plateformes numériques. Je suis également très excitée à l’idée de repenser la formule du gala dans le contexte actuel. »

Il est vrai qu'avec la pandémie, les artistes de la télévision québécoise se sont démenés pour pouvoir nous offrir des émissions repensées et adaptées avec le meilleur contenu possible.

On a bien hâte de retrouver Véro à l'animation des Prix Gémeaux 2020, le 20 septembre prochain à ICI Télé!

Vous aimerez aussi :