Quatre nouvelles présumées victimes de Goûchy Boy se manifestent

Quatre nouvelles victimes se sont manifestées après l'appel lancé par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), jeudi.

Chijoke Onyechekwa Ugochukwu, âgé de 48 ans, mieux connu sous le nom de Goûchy Boy, fait présentement face à deux plaintes formelles et à quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration dans deux dossiers distincts, sur des femmes de 38 et 39 ans.

Les événements se seraient déroulés entre 2016 et 2018, à Brossard.



«Goûchy Boy» : 4 nouvelles potentielles victimes À la suite de la parution médiatique d’hier concernant CHIJOKE... Publié par Service de police de l'agglomération de Longueuil sur Vendredi 18 septembre 2020

En plus des quatre nouvelles victimes potentielles confirmées par la police de Longueuil, plusieurs nouveaux éléments d'enquête poussent les policiers à croire que ce ne serait que la pointe de l'iceberg et que le comédien aurait pu faire d'autres victimes... C'est donc pourquoi les enquêteurs du SPAL demandent à toute personne détenant de l’information sur le comédien de composer le (450) 463-7211. Toutes les informations transmises seront traitées par un enquêteur de façon confidentielle!

On a pu voir Goûchy Boy au petit écran dans les séries Unité 9, Cheval-Serpent, 19-2 et au cinéma dans Mafia Inc. et Death Wish.



