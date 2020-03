RBO: Leur reprise du Feu sauvage de l'amour version COVID-19 devient virale!

Quoi de mieux pour se remonter le moral qu'un retour en force des boys de RBO?!

Les quatre membres de Rock et Belles Oreilles se sont réunis pour une rare occasion, et ce virtuellement pour les besoins de la cause, afin de nous offrir une version revampée de leur classique Le feu sauvage de l'amour... version COVID-19!

Sans plus attendre, découvrez le ver d'oreille chanté par Guy A. Lepage, André Ducharme, Bruno Landry, Yves P. Pelletier et Richard Z. Sirois!

Impossible de ne pas l'avoir dans la tête maintenant...

«Respectant les consignes, RBO s’est réuni virtuellement (et artisanalement!) pour vous offrir une chanson qui dure soixante-six secondes. La durée de trois bons lavages de mains. Merci infiniment Gaëtan Essiambre pour la musique et Julien Corriveau pour le montage et le mix de notre petite vidéo faite maison. #OnSeProtège», dévoilent les boys sur Facebook.





