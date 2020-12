Reconnaissez-vous cette vedette québécoise?

Est-ce que le joli minois de la fillette photographiée ci-haut vous rappelle quelqu'un?

Il s'agit d'une artiste québécoise adorée du public quand elle était petite!

Si vous avez son nom sur le bout de la langue mais n'arrivez pas tout à fait à l'identifier, voici quelques indices pour vous aider...

Elle a 34 ans

Elle a toujours ses longs cheveux blonds

Elle est comédienne, chanteuse et autrice

Elle est diplômée de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe

Son premier grand rôle à la télévision était celui de Nancy Prévost dans Unité 9

Elle a incarné Mary Travers, le rôle-titre du film La Bolduc , en 2018

, en 2018 C'est d'ailleurs sa voix que l'on entend sur toute la bande originale du film biographique

Elle est mariée

Elle animera bientôt sa toute première émission intitulée L'histoire de mon coming out

Elle est suivie par près de 90 000 personnes sur Instagram

Elle joue la fille de Marina Orsini dans la série Une autre histoire

L'avez-vous reconnue?

Karine Paradis

C'est Debbie Lynch-White!

La belle comédienne a partagé la photo souvenir aujourd'hui, sur Instagram, en faisant un petit bilan de son année 2020 :

« C'est souvent la face que j'ai fait en 2020 ça!! Haha! Je nous souhaite de la légèreté, des fous rires, de la douceur, des belles surprises et surtout de la santé pour 2021! Je nous souhaite de toujours être plus humains les uns envers les autres, d'y penser deux fois avant de garrocher des méchancetés sur les réseaux sociaux, de cultiver notre empathie et notre ouverture d'esprit, de prendre soins de nous, de notre corps et de notre santé mentale. Je vous souhaite à toutes et à tous un temps des fêtes chaleureux malgré l'isolement!! »

L'aviez-vous reconnue?

