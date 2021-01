René Simard surpris et ému aux larmes aux Enfants de la télé!

René Simard a eu toute une surprise, hier soir aux Enfants de la télé!

Alors qu'il croyait se rendre sur le plateau pour une émission spéciale consacrée à Patrice L'Écuyer, le célèbre showman a réalisé, une fois installé à la grande table triangulaire, que l'hommage était pour lui!

André Robitaille et son équipe ont ensuite présenté un superbe montage des grands moments de la carrière de René Simard. Devant ces images le montrant avec sa famille, le chanteur et animateur n'a pu retenir ses larmes!

Voici l'excellent extrait des Enfants de la télé :

Ce moment d'émotions a été partagé par André Robitaille sur Facebook. Avec la vidéo, l'animateur des Enfants de la télé a écrit ceci :

« On célèbre 50 ans de carrière de René Simard

Beaucoup de travail de l’équipe pour le 'piéger' et vous faire vivre tout le bonheur que nous avons vécu sur le plateau. Ici je vous offre le dernières minutes de cette émission chargée de souvenirs fous et touchants. Un René heureux entouré de ses amis et sa famille. Un honneur pour moi d’animer cette célébration d’un ami que j’aime! »

On lève notre chapeau à René Simard pour l'ensemble de son oeuvre dans le monde du show-business! Bravo aussi à la production qui a réussi à surprendre le principal intéressé!

Pour revoir l'épisode en question, qui a été présenté le 20 janvier 2021, rendez-vous sur ICI Tou.tv!

