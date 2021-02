Révolution sera officiellement de retour à la télé!

Ça y est, c'est officiel : Révolution reviendra en ondes à l'automne 2021!

À la base, le tournage et la diffusion de la troisième saison de la populaire compétition de danse devait avoir lieu en 2020. En raison de la pandémie de COVID-19 et de mesures sanitaires mises en place, la production avait malheureusement dû reporter le tout.

Dans un communiqué émis aujourd'hui par TVA, on confirme que Révolution sera de retour en force en 2021. Le tournage aura lieu cet été, avec les candidats qui ont été sélectionnés l'an dernier aux préauditions. Sarah-Jeanne Labrosse reprendra son rôle d'égérie et accompagnera les danseurs tout au long de la compétition.

Karine Paradis

Le tournage se déroulera sur le même grand plateau circulaire avec ses 120 caméras. Évidemment, en raison des consignes à respecter pendant la pandémie, certaines choses auront changé. Parmi ces changements, on note qu'il n'y aura pas de public en studio.

On a vraiment hâte de découvrir les talentueux danseurs, de tous âges et tous styles confondus, qui donneront leur maximum pour impressionner les juges et le public lors de la saison 3 de Révolution!

Rappelons que Janie Richard et Vinicius Paulino Silveira ont remporté la deuxième saison de l'émission en décembre 2019. On vous invite à revoir dès maintenant leur incroyable numéro sur la magnifique chanson Je te laisse de Tim Dup!



