Richardson Zéphir : « Pour moi, c’est le pire scénario cette semaine»

*Les propos de Richardson ont été recueillis par la production de façon confidentielle et privée à l’intérieur de la maison, puis retranscrits tels qu’ils ont été dits.

La semaine dernière, j’ai initié la mission « Il faut sauver le soldat Felton » parce que je trouvais ça cheap de cacher l’information à Camille. J’ai voulu la réveiller, mais on ne m’a pas laissé faire. Je voulais garder Camille parce que plus on est dans la maison, plus c’est le fun. J’ai été surpris que François, Kim et Jean-Thomas ne pensent pas que j’allais le dire à Camille. Je ne comprends pas ce trio, ils pensent de façon subjective plutôt qu’objective. C’est sûr que j’allais lui dire! Le secret perdure, et chaque fois que Camille pose une question sur les indices, les autres évitent le sujet ou mentent. Et moi je ris comme jamais, mais par l’intérieur. Camille m’amuse au plus haut point. Je ne veux pas me donner le crédit de sa victoire à la rédemption, je lui ai juste donné des conseils. Mais ça nous a rapprochés. Moi, je ne sais pas si j’aurais réussi le défi de la planche de surf.

Pour le challenge du PM, en voyant l’échiquier, je m’attendais à un jeu de hasard ou de vitesse. Mais finalement c’était vraiment les échecs. Cette semaine je visais la victoire. Je me suis dit que j’irais avec le destin. Sur l’échiquier, je voulais gagner. Je sais que Jean-Thomas est un maître et j’aurais aimé le vaincre aux échecs. Ça s’est soldé par une victoire de Jean-Thom au 19e tour, qui est quand même due au hasard, car notre ordre de passage était tiré au hasard. J’ai passé proche, mais ça ne vaut rien passer proche à Big Brother, il faut gagner.

À partir du moment où Jean-Thomas a gagné, je savais que j’étais la cible. C’est pour ça que je ne comprends pas que le trio pense que je n’ai rien dit à Camille pour la rédemption. Je sais que je suis la cible, je dois enligner les victoires au véto. J’aurais aimé défaire leur trio pour créer de nouvelles alliances. Jean-Thomas a nommé Kim et François pour distribuer les lingots équitablement. Mais il savait que je lui servirais de remplaçant pour Kim ou François si un des deux gagnait le véto.

C’est sûr que « Big Bobines » ça aurait pu être un challenge accessible pour moi. Je me suis blessé légèrement à une jambe lors d’un entraînement de boxe cette semaine, ça m’a nui dans le challenge du véto. Mais j’ai aussi fait des erreurs techniques; j’ai laissé les câbles descendre jusqu’à mes jambes. Ça limitait mes pas. À cause de ça, à deux moments, j’ai tellement ralenti ma cadence… c’était des erreurs impardonnables. Par la suite, j’ai vu la technique de Camille qui faisait moins de tours sur elle-même. Moi j’étais très étourdi. À 2-3 reprises je pensais que j’allais dégobiller. Pourtant, dégobiller en faisant la toupie ça arrive seulement dans l’exorciste !

Pour moi, c’est le pire scénario cette semaine. Je n’ai pas gagné le véto, je suis en danger et je n’ai pas de lingot supplémentaire. Il me reste la rédemption. Pour se rendre loin, il faut peut-être emprunter le chemin difficile. Et si je remporte la rédemption, j’aurais un lingot de plus. La première fois que j’ai fait le challenge des mini-canettes, j’avais une bonne vitesse de croisière. J’estime mes chances de gagner à 4 sur 10. C’est faisable, mais très difficile.

Être évincé maintenant ce n’est pas gênant. Mon but premier était de ne pas partir la première semaine. Ensuite, je voulais faire au moins 3 semaines. Au point où j’en suis, la victoire est palpable. C’est pour ça qu’on veut m’éliminer. Je dois le prendre comme un compliment ! Je ne pense pas qu’ils veulent être en finale avec moi.

Si je me rends en finale, au début j’aurais aimé être contre Jean-Thomas, on est très proches. Dans les dernières semaines, j’ai développé une complicité avec Camille. Les deux étant seuls contre l’alliance, si j’ai la possibilité, je l’amènerais.

J’aime être poétique et comique dans mes discours. Là, j’imagine que c’est peut-être mon dernier discours, je serais peut-être sérieux, mais je ne pense pas que je fasse changer le vote. Il me reste encore deux jours pour y penser.

Si je suis toujours là et que je deviens patron pour la première fois la semaine prochaine, je serais loufoque! Je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit drôle. Ma mission principale serait de séparer François et Kim. C’est un duo très puissant. Ils sont forts, car ils ne se sont jamais chicanés, ils marchent main dans la main.

En terminant, je vous laisse sur ceci : Mon nom est Richardson Zéphir, n’oubliez pas que l’alcool au volant c’est criminel et que ce qui colle dans les dents c’est le caramel.

*Les propos de Richardson ont été recueillis par la production de façon confidentielle et privée à l’intérieur de la maison, puis retranscrits tels qu’ils ont été dits.

Vous aimerez aussi: