Rock et Belles Oreilles fête ses 40 ans sur Crave avec RBO - The Archives!

Dès le 8 décembre, les abonnés de Crave pourront découvrir ou redécouvrir Rock et Belles Oreilles dans la série RBO - The Archives, soulignant ainsi le quarantième anniversaire en 2021 du célèbre groupe humoristique québécois!





Crave



Conçue par Yves P. Pelletier, cette série exclusive permettra au public de visionner des sketchs et des extraits des émissions originales de RBO diffusées à TQS de 1986 à 1988. On pourra revivre les débuts à la télé d’André G. Ducharme, Bruno E. Landry, Guy A. Lepage et Yves P. Pelletier, ainsi que des ex-membres, Chantal Francke et Richard Z. Sirois.



Au menu : des sketches, des parodies, des chansons et personnages culte! Madame Brossard, Monsieur Caron, la famille Slomeau, Jack Travis Détective Privé, la chanteuse Mulo, Génies en Herbe, Les Bidules, Zizanie, Snappe pis Boudonne (Lance et Compte), Des Deux de Pique (Des Dames de Cœur), la famille d’Autrefois, Stromgol, Mottonelle, le bulletin de nouvelles pour les malentendants... Ça promet!







Un spécial d’une heure sera diffusé sur Noovo au printemps 2021

Au printemps 2021, RBO célébrera ses 40 ans sur Noovo lors d’une émission spéciale d’une heure. Le groupe iconique y présentera un palmarès de ses moments les plus marquants à la télévision. On a très hâte de voir ça!

Crave

Vous aimerez aussi :