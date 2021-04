Romance entre Jean-Thomas Jobin et Kim Clavel? Jean-Thomas répond!

Pendant l'aventure de Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin et Kim Clavel se sont beaucoup rapprochés, tissant des liens très serrés ensemble.

Alors que Lysandre Nadeau et Claude Bégin sont tombés sous le charme et que Kevin Lapierre a eu le coup de foudre pour Camille Felton (à sens unique, bien sûr!), les téléspectateurs se sont demandé plusieurs fois en cours de route si l'humoriste et la boxeuse avaient développé des sentiments l'un pour l'autre - on se souvient d'ailleurs que Richardson Zéphir s'était risqué à demander à Jean-Thomas s'il attendait à la fin de l'émission pour annoncer leur relation, à Kim et lui!





Ayant enfin quitté les murs de l'immense manoir de l'île Bizard pour réintégrer la réalité, Jean-Thomas Jobin a fait le point sur cette rumeur:

«On est seulement amis. C'est parce que Kim et moi on a fait des gags toute la saison... Je ne sais pas pourquoi ça a poppé à un moment donné. Je pense que c'est même les autres candidats qui se sont mis à dire: “C'est comme si vous étiez un vieux couple” parce qu'on s'obstinait sur les niaiseries ou je ne sais pas quoi!», a-t-il confié à Narcity.

Il ajoute: «À un moment donné, ça a un peu gagné du momentum et c'est devenu un running gag toute la saison, mais c'était vraiment de l'amitié! Moi, je savais qu'être dans un équivalent de ce que Lysandre et Claude ont vécu, je ne voulais pas me faire un target comme ça et je n'étais pas du tout dans ce minding-là et je pense que Kim non plus. Kim voulait être là pour la compétition, pour gagner... c'était vraiment vraiment amical. On s'entendait super bien, autant personnellement que stratégiquement. Donc, Richardson, je pense qu'il voulait juste vérifier au cas que lui-même, il avait de l'intérêt pour elle, peut-être (rires)!»

D'ailleurs, le vote de Kim Clavel en finale pour Jean-Thomas a énormément fait jaser les fans de la téléréalité, qui ne comprennent pas pourquoi la boxeuse n'a pas voté pour son BFF François Lambert, créant ainsi un blanchiment à son égard. Les fans espèrent d'ailleurs avoir des réponses lors du Dernier confessionnal, dimanche prochain.



Au courant de la saison, Jean-Thomas a fait une autre mise au point au sujet de sa vie amoureuse, revenant sur la rumeur comme quoi il avait formé un couple avec Pierre Lapointe dans le passé!

Pour les fans de Kim Clavel, vous pourrez la retrouver dans le ring le 20 août prochain, dans le cadre d’un gala présenté au Stade IGA à Montréal.

De retour à la réalité, François Lambert a, pour sa part, vécu d'adorables retrouvailles avec son amoureuse!





Jean-Thomas Jobin a été couronné grand gagnant de Big Brother Célébrités hier soir, lisez dès maintenant notre entrevue avec lui!

En attendant le dernier confessionnal, ce dimanche dès 19h sur Noovo, découvrez le look des célébrités lors de la finale de Big Brother Célébrités!



Vous aimerez aussi: