Rosalie Bonenfant réagit au retour de Maripier Morin

Il y a quelques jours, le producteur Charles Lafortune a défendu le retour de Maripier Morin dans la deuxième saison de La faille, prévue pour la fin 2021 sur Club Illico. Fabienne Larouche s'est aussi exprimée sur le sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois.



Vendredi soir, sur le plateau de Deux hommes en or, Rosalie Bonenfant donné son opinion sur le sujet:



« Je trouve ça un peu tôt pour la rédemption. [...] Ce n'est même pas tant une question de temps. Moi ce que je me questionne, c'est: est-ce qu'on peut réellement changer en six mois? [...] Je veux pas avoir l'air intransigeante, je pense que je suis plutôt sceptique. Elle est où la preuve concrète de l'introspection? [...] J'espère avoir assez d'humanité pour croire que c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais que tu es une mauvaise personne. Par contre, je pense que la notoriét se mérite pis que c'est pas quelque chose qui nous est dû », a-t-elle expliqué.



Les tournages de la deuxième saison de La faille représentent un tout premier engagement pour Maripier Morin depuis les accusations de harcèlement et d'agression dénoncés par Safia Nolin à son égard, il y a six mois.



Vous aimerez aussi :