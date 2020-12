Rupture pour Cintia et Marjorie d'OD Chez Nous

C'est fini pour Cintia et Marjorie d'OD Chez Nous.



Les deux femmes ont décidé de mettre un terme à leur relation, quelques semaines après la grande finale. En retrouvant leurs proches, elles ont constaté certaines différences. Elles sont toujours en bons termes et resteront amies.



Cintia en a fait l'annonce dans ses stories sur son compte Instagram officiel : « Moi et Marjo, nous ne sommes plus ensemble. À tous ceux qui ont douté de nous, sachez que vous aviez eu tort, nous avons, oui, formé un couple et l'intérêt pour l'une envers l'autre était vrai. »





Instagram @cintia.od_officiel

On souhaite le meilleur à Cintia et Marjorie pour la suite!



