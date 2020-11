Rupture pour Éloïse et Charles d'OD Chez Nous

QUOI!!!!!!!!!

C'est avec la plus grande des surprises que l'on apprend ce matin que les amoureux tissés serrés d'OD Chez Nous, Éloïse G. Lafrenière et Charles Montigny, ont décidé de prendre des chemins différents...

C'est via Instagram qu'Éloïse s'est confiée sur sa rupture avec Charles, trois semaines après avoir quitté de son plein gré l'aventure d'Occupation Double. Le couple n'aura malheureusement pas survécu à son retour à la réalité hors de la bulle idyllique des maisons de la Montagne coupée!

«Bonjour tout le monde. J'ai une annonce à vous faire: Charles et moi, nous ne sommes plus ensemble. Je sais que vous allez avoir plusieurs questionnements sur les raisons de notre séparation... sachez seulement que le retour à la vraie vie, pour nous, n'a pas été facile. J'aurais préféré vivre ce moment de tristesse dans mon intimité, mais étant exposée publiquement, je me dois de vous en faire part afin de pouvoir me sortir de cette situation malheureuse rapidement et de tourner la page. Je ne souhaite pas rabaisser Charles d'aucune façon, c'est une bonne personne et je ne lui souhaite que du bonheur. Merci à tout le monde qui a été là pour moi. Je vous aime», annonce la belle propriétaire d’un institut de beauté en stories Instagram.



Instagram Éloïse

Hier, c'est avec émotion que Charles annonçait qu'il prenait une pause indéterminée des réseaux sociaux puisqu'il traversait une période difficile. Au passage, l'entrepreneur web et conférencier annonçait qu'il allait plutôt faire profiter de la visibilité de sa plateforme à des personnalités racisées telles que Fabrice Vil et Naila Rabel afin d'aider à propager des messages positifs dans la société! Finalement, il confiait qu'il n'arriverait pas à surmonter tout ça sans l'appui de sa douce... Éloïse (c'est pourquoi on tombe des nues ce matin...)!

Instagram Charles



Ce matin, on est très triste de remarquer qu'Éloïse a fait un petit ménage et a effacé toutes traces de Charles via sa page Instagram... On espère avoir plus de détails lors de la grande soirée tant attendue de L’heure de vérité, présentée le 6 décembre prochain sur Noovo!





On souhaite le meilleur à Charles et Éloïse pour la suite des choses!

