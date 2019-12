Rupture pour Karl et Ophélia d'OD Afrique du Sud

Awwww non! Ils étaient si cute ces deux-là!

C’est avec tristesse qu’on apprend que le couple formé de Karl et Ophélia n’est plus. Les amoureux, qui se sont connus dans l’aventure d’Occupation Double Afrique du Sud, n’auront pas survécu à leur retour à la réalité... en dehors de la bulle idyllique de leur voyage en Afrique!



C’est via Instagram qu’Ophélia nous a appris la nouvelle:

«J'ai décidé de faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là et je pense qu'étant donné qu'on a fait Occupation Double on se doit un peu de vous en informer. Karl et moi, on n'est plus ensemble. Je vais super bien, Karl va super bien aussi. Je pense que c'est le mieux pour nous deux. En fait, j'habite à Québec, il habite à Montréal. On n'a pas le même mode de vie. Donc, c'est vraiment une bonne décision pour les deux. Lui et moi on reste en très bons termes, donc ne vous en inquiétez pas. Karl n'a rien fait de mal et je n'ai rien fait de mal. Et puis, je ne répondrai à aucune autre question à ce sujet, voilà… on passe à autre chose!», a-t-elle confié en story.



La femme d’affaires a tenu à clarifier un tout dernier point avant de clore le sujet pour de bon:

«C’est vrai, dernière chose pour ne pas partir de rumeur: Karl et moi, on était vraiment en amour pendant les semaines d'exclus. C'est vraiment le retour à réalité... On est dans une bulle. On était au courant, on a été un petit peu trop vite. Bref, tout ça était réel et maintenant c’est fini!»

Pour l'instant, Karl n'a pas encore commenté la situation.



On souhaite le meilleur à Ophélia et Karl pour la suite!

