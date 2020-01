Rupture pour la comédienne de L'Échappée Laurie Babin

Laurie Babin est un nouveau coeur à prendre!

Eh oui, c'est avec tristesse que l'on apprend que la jolie comédienne qu'on peut voir dans la série L'Échappée s'est récemment séparée de son amoureux de longue date, le comédien Alex Godbout (CLASH, L'Heure bleue, Charlotte a du fun).

«On n’est plus ensemble depuis septembre, mais ça ne fait pas longtemps qu’on a commencé à le dire. On est en très bons termes. On se parle encore très souvent!», a-t-elle dévoilé au magazine Échos Vedettes.

Les amoureux étaient en couple depuis trois ans!



Karine Paradis



L'hiver sera plus que chargé pour la comédienne, qu'on peut voir dans la toute nouvelle série Le 422 sur Télé-Québec: «Je suis retournée à l’école. Ça faisait un an que je n’y étais pas allée. Je fais un bac en littérature et une mineure en histoire à l’Université McGill. J’étudie à temps partiel parce que je tourne dans L’Échappée en même temps!», ajoute-t-elle.

Laurie ne chômera pas et sera aussi de la distribution des nouvelles séries La vie compliquée de Léa Olivier (dès le 20 février) et Mon fils (dès le 12 mars) sur Club Illico!

On lui souhaite le meilleur pour la suite!



