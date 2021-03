Rupture pour Marie-Christine Lavoie et Jean-Marc Couture

Nooooooonnnnn! Ils étaient siiii cute ensemble!

C'est avec tristesse que l'on apprend que le couple formé par Marie-Christine Lavoie et Jean-Marc Couture n'est plus!



Karine Paradis



C'est via Instagram que la sympathique designer, entrepreneure et animatrice a dévoilé la nouvelle de sa séparation avec le grand gagnant de Star Académie 2012. Après avoir passé quatre années en couple avec le chanteur, Marie-Christine précise que même si Jean-Marc et elle ont pris des chemins différents, ils demeurent tout de même amis.

««Si une femme et homme sont capables de s’aimer tout en demeurant seulement amis, leur amitié peut être comparée à un diamant puisque précieuse et solide.»



La semaine passée, j’ai reçu de beaux messages de félicitations suite à la prestation de Jean-Marc à Star Académie.



En toute transparence, notre relation continue d’évoluer différemment depuis 5 mois et nous espérons garder cette grande amitié. Nous avons partagé notre amour pendant 4 belles années. Une relation simple, saine et tellement enrichissante qui nous a permis de grandir ensemble. Cette année remplie de grands changements nous a fait réaliser que notre vision du futur avait changé.



«Les couchers de soleil sont la preuve que les fins peuvent être belles aussi.»



Profitez de cette belle journée ensoleillée

♥️🌞♥️», dévoile-t-elle sur Instagram.

Marie-Christine et Jean-Marc ont mis fin à leur relation il y a cinq mois!





On souhaite le meilleur à Marie-Christine et Jean-Marc pour la suite!

Rappelons que les amoureux avaient fait leur toute première apparition publique ensemble sur le tapis rouge de la première de Bon Cop, Bap Cop 2 en 2017!



