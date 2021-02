Rupture pour Naadei et Patrick d'OD Chez Nous

Awwww noooon! Ils étaient si cute ensemble!!!

C'est avec tristesse que l'on apprend aujourd'hui que le couple formé de Naadei et Patrick d'OD Chez Nous n'est plus! C'est via Instagram que les amoureux ont annoncé la nouvelle de leur rupture, le tout accompagné d'une vidéo explicative.

Au cours des derniers jours, des rumeurs couraient sur les réseaux sociaux comme quoi un couple d'OD Chez Nous n'était plus ensemble... Voilà qui confirme le tout!

«Des nouvelles de Naadei et moi 😊

Sur un chemin de fer il y a 2 rails. Ils sont identiques et l'un est nécessaire à l'autre, par contre leurs chemins ne vont jamais se croiser.

Comme un chemin de fer qui s'étale sur des milliers de km, celui-ci garde sa solidité par sa constance.

C'est exactement ça notre relation Naadei et moi. On a été là l'un pour l'autre, on est là l'un pour l'autre et on sera là l'un pour l'autre. Nous serons le rail de l'autre, mais sans que nos vies s'entremêlent.

Comme on dit: "Petit train va loin 🚂"

Merci de nous respecter dans notre décision, mais surtout merci pour l'amour et le support dont vous nous avez tous fait part! 🥰 », dévoile Patrick Chartouny via Instagram.

Naadei Lyonnais ajoute:

«Merci pour 6 mois à partager ton quotidien, à découvrir un gars assez fort pour me construire un bureau, mais assez sweet pour pleurer pendant le film, et assez geek pour syncher mes maudites ampoules smart. (Faut tu reviennes, la 3e marche pu lol)

Merci pour la générosité de ta famille, j’ai jamais autant ri et mangé haha :) vous êtes les meilleurs, je vous le redis.

Merci pour ta droiture, ton respect, ta routine intransigeante pis tes mots mystères haha. Merci d’être un ptit vieux déguisé en ptit jeune, parce que moi jsuis l’inverse, et je me suis jamais sentie aussi bien balancée qu’en ta compagnie. T’es le sweet de mon spicy, on se complète, on fit comme 2 legos, pis jsuis tellement reconnaissante qu’on soit assez smart pour se garder dans nos vies et se souhaiter l’amour mutuellement, meme si c’est pas l’un avec l’autre. J’ai aucun doute que tu rendras une fille infiniment heureuse quand tu trouveras la bonne pour toi. (Karine, relaxe ok 😂)

Et pour ceux qui nous ont suivi depuis septembre, MERCI surtout à vous. Vous nous avez défendus comme des Carey Price dans les sections commentaires, on vous a vu, pis on vous remercie tellement d’avoir protégé nos moments contre les méchants trolls de l’internet :) vous êtes les bests.

Sur ce; be kind and be real to each other,

Merci tout le monde et merci Pat 💛

#basilicbuddies»





Naadei et Patrick se sont aperçu qu'ils n'étaient pas faits pour aller ensemble, même s'ils ont énormément d'affection l'un pour l'autre. Ils ont d'ailleurs avoué qu'ils restaient de grands amis malgré leur séparation.

Rappelons que les tourtereaux sont tombés sous le charme l'un de l'autre lors de la plus récente édition d'Occupation Double Chez Nous.

On souhaite le meilleur à Naadei et Patrick pour la suite des choses!





Pour l'instant, les couples finalistes de Vincent et Noémie, Stacey et Jamie ainsi que Carl et Andréanne filent toujours le parfait bonheur depuis la fin de la téléréalité. Julie-Anne et Jordan sont aussi toujours en couple!

On croise les doigts pour que l'amour dure toujours pour ces mignons couples!



