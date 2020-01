Rupture pour Trudy et Math d'Occupation Double Afrique du Sud

OMG! Nonnnnnnnnnnnnnnnnnn! On a le coeur brisé....

C'est avec tristesse (et surprise!) que l'on apprend aujourd'hui que notre couple chouchou formé de Trudy et Math d'Occupation Double Afrique du Sud n'est plus!

C'est via Instagram que la belle chanteuse, Trudy Simoneau, a annoncé la nouvelle de sa séparation à ses fans:

«Pendant mon parcours à OD, il était important pour moi d’être honnête, transparente et authentique. Ce sont des valeurs que j’ai toujours mises de l’avant et c’est pourquoi je continuerai de le faire aujourd’hui. Suite à ma sortie de l’aventure, j’ai continué à développer de forts sentiments et je croyais réellement en mon couple. Malheureusement, je réalise aujourd’hui que j’ai peut-être été naïve, mais je refuse de continuer à l’être. 30 minutes de distance ça a beau être loin, mais faut croire que Montréal c’est plus petit qu’on le pense et que tout finit par se savoir. Ne laissez jamais personne vous faire sentir comme si vous ne méritiez pas la lune, parce que vous le méritez tous. Force est de constater que... I’ll just go solo! 🎶», dévoile-t-elle.





Il y a tout juste trois jours, Math publiait un adorable souvenir de voyage sur Instagram où l'on pouvait voir les amoureux rayonner...

«Une de mes photos prefs! On l’a prise juste après avoir été rider au Tyrol quand on était en Autriche, juste avant de l’embrasser pour la première fois 😍 ça faisait juste 2 jours que j’étais revenu dans l’aventure 💪🏻», confiait-il.





Le couple avait d'ailleurs passé son tout premier Noël ensemble à Repentigny, en compagnie de Claudie et Mathieu!

On souhaite le meilleur à Trudy et Math pour la suite des choses!



Karine Paradis



Pour l'instant, les couples de Polina et Dragos, Alex-Anne et Kiari ainsi que Claudie et Mathieu filent toujours le parfait bonheur depuis leur retour d'Afrique. On croise les doigts pour que l'amour dure toujours pour ces mignons couples!





