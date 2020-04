Rym et Chris d'Occupation Double Afrique du Sud sont en COUPLE: découvrez l'adorable annonce!

Awwwww! TROP cute!

Rym et Chris sont en COUPLE... ENFIN!!!



Instagram de Rym



Les amoureux ont choisi de dévoiler leur grand secret aujourd'hui, jour d'anniversaire du beau Chris Robins! C'est via Instagram que les deux cuties, qu'on a connus dans la dernière saison d'Occupation Double Afrique du Sud, ont annoncé qu'ils formaient un couple depuis quelques mois déjà!

«LOVE always wins💘 @itschrisrobins .

It was always meant to be.. 💫 .

On a maintenu l’anonymat de notre couple pendant plusieurs mois.. 🌈 .

Je suis enfin prête et heureuse de vous partager notre amour ! 🍒», dévoile Rym sur Instagram.

«@rymnebbak •

La vie fait bien les choses, le destin nous a réunis ça fait déjà quelques mois et aujourd’hui c’est le plus beau cadeau que je pourrais recevoir—🎁», ajoute Chris.



Lors de leur passage à Occupation Double Afrique du Sud, Chris et Rym ont vécu un tas de choses ensemble, papillons et rapprochements inclus! Depuis la rupture de la belle Rym avec LP lors de son retour au Québec, tout le monde se demande si les ex-lovers donneront une deuxième chance à leur amour de voir le jour...

D'ailleurs, en janvier dernier, on se souvient que Chris et Rym se sont réunis lors d'un souper qui a pas mal fait jaser au Blossom dans le centre-ville de Montréal. Une chose est sûre, les deux jeunes gens ont toujours eu beaucoup de «sentiments» l'un pour l'autre et on est bien heureux qu'ils se soient trouvés... et passent leur confinement ensemble!





Rym Nebbak a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux pendant le week-end! Eh oui, la belle influenceuse a posé en sous-vêtements sur Instagram et s’est exprimée avec transparence sur l’acceptation de soi. Voyez le tout juste ICI!

Pssst! Après plusieurs rumeurs de rupture, Polina et Dragos ont aussi fait le point sur leur relation!



